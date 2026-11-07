Tragedija: Fudbaler ubijen u 36. godini!

Fudbalski svet u Brazilu potresla je vest o tragičnoj smrti nekadašnjeg igrača Fortune Bizmarka Vinisijusa Freirea do Nasimenta, koji je ubijen u 36. godini. Bivši vezista izgubio je život nakon što je na njega pucano u ranim jutarnjim časovima u Natalu, u saveznoj državi Rio Grande do Norte.

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Tokom profesionalne karijere nastupao je za više brazilskih klubova, a posebno je bio poznat po igrama u ekipama iz regiona Nordeste.

Prema informacijama iz saopštenja lokalne policije, Bizmark se nalazio u jednom ugostiteljskom objektu u četvrti Sidade Alta, kada je došlo do sukoba sa drugim muškarcem.

Prvi nalazi istrage ukazuju na to da je rasprava izbila zbog ljubomore. Osumnjičeni je nakon sukoba napustio lokal, ali se ubrzo vratio naoružan i otvorio vatru.

U pucnjavi su ranjeni Bizmark i još jedna osoba. Obojica su hitno prevezena u bolnicu, ali lekari, uprkos naporima, nisu uspeli da spasu život nekadašnjeg fudbalera, koji je podlegao zadobijenim povredama.

Druga ranjena osoba nalazi se pod medicinskim nadzorom, dok policija nastavlja istragu i potragu za osumnjičenim napadačem.