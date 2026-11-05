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SNEG VEĆ PAO U HRVATSKOJ: Velebit se zabeleo preko noći

V.N.

05. 11. 2026. u 22:02

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NISKE temperature tokom vikenda donele su prve snežne pahulje, pa je tako snežni pokrivač zabeleo Zavižan i Platak.

СНЕГ ВЕЋ ПАО У ХРВАТСКОЈ: Велебит се забелео преко ноћи

Foto: tanjug AP Photo/George Walker IV, File

Fejsbuk stranica Nacionalnog parka Severni Velebit objavila je nekoliko fotografija na kojima se vidi da su putevi od Careve kuće prema Lubenovcu, kao i oni koji vode prema Zavižanu, Krasnom i Štirovači, prekriveni snegom.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), na Zavižanu je palo ukupno 14 centimetara snega, prenosi 24 sata.

S obzirom na to da će se i narednih dana temperature kretati oko nule, moguće je da će snežni pokrivač zahvatiti i druge planinske predele.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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