Košarka

Nijedan zvezdaš ga ne bi prepoznao! Nekadašnji miljenik Delija ima najbolji kostim za noć veštica!

С. С.

02. 11. 2026. u 17:45

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Kakav izbor bivšeg igrača Crvene zvezde.

Ниједан звездаш га не би препознао! Некадашњи миљеник Делија има најбољи костим за ноћ вештица!

Foto: Instagram/dtaegraham/printscreen

Nekadašnji košarkaš Zvezde, Devonte Grejem, ostavio je sve bez teksta izborom maske za "noć veštica"!

Američki as, koji je stigao na Mali Kalemegdan sa zavidnim NBA iskustvom, nije se proslavio zbog povrede u crveno-belom dresu. I kada se oporavio, tadašnji trener Saša Obradović nije ga video u svojoj rotaciji, pa je ubrzo spakovao stvari i promenio sredinu.

Na debi u Zvezdi nestrpljivo je čekao do 13. kola Evrolige, pa se protiv Olimpijakosa proslavio sa tri pogođene trojke, a na to dodao po četiri skoka i asistencije, uz ostvaren indeks +15. Posle tog meča, "delije" su bile sigurne da je tim sa Malog Kalemegdana u njemu dobio vrhunsko pojačanje, ali...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Šansu je potom dobio Jago dos Santos Mateuš, dok Grejema nije bilo "ni na mapi". Minutaža mu je bila svedena na minimum, dok ni nju nije uspeo da iskoristi, pošto je u meču sa Barselonom dao samo četiri poena, u večitom derbiju ubacio je jedan više Partizanu, utakmice protiv Hapoela i Valensije završio je sa "nulom" na kontu, a protiv Virtusa je postigao samo tri koša.

Istina, Grejem je i dalje u potrazi za klubom, ali mu to ne smeta da se dobro zabavlja i kada nije na parketu. Za "noć veštica", koji se održava krajem oktobra, bivši igrač Zvezde se maskirao u Džokera, najpoznatijeg antagonistu iz sveta stripova i velikog protivika Betmena.

Nema sumnje da ga na ulici niko ne bi prepoznao...

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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