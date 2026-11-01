Fudbal

Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde

Ч. В.

01. 11. 2026. u 18:01

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Преминуо бивши фудбалер Црвене звезде

Foto: Depositphotos

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Ivan Pejović, preminuo je nakon teške bolesti u 81. godini, u Ljubljani, prenosi "RTV Cetinje".

On je fudbalsku karijeru počeo u Lovćenu iz Cetinja gde je proveo pet godina, odakle se preselio u Beograd i zaigrao za crveno-bele.

U timu iz Ljutice Bogdana se zadržao jednu sezonu, odakle je stigao u ljubljansku Olimpiju u kojoj je u narednih nekoliko godina ostavio najveći trag.

Pejović je u dresu najvećeg slovenačkog kluba odigrao 101 utakmicu, a postigao je 41 pogodak od kojih jedan u utakmici Kupa pobednika kupova, protiv Benfike 1970. godine.

Tokom svoje igračke karijere Pejović je nastupao i u Francuskoj, nosio je i dres banjalučkog Borca, a igrao je i za juniorsku reprezentaciju Jugoslavije, kao i za crnogorsku reprezentaciju koja je 1968. godine, u Podgorici, ugostila Sovijetski Savez (0:1).

Ivan Pejović će biti sahranjen u četvrtak, u Ljubljani.

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