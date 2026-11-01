PALO POMIRENJE! Sek i Čumić u zagrljaju nakon vođstva Partizana protiv Zemuna (VIDEO)

Crno-beli došli prvi do prednosti na svom stadionu.

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Fudbaleri Partizana pokušaće večeras, prvi put ove sezone, da dođu do dve vezane prvenstvu i na dobrom su putu da to i ostvare. "Parni valjak" je protiv Zemuna u 14. kolu došao prvi do vođstva, a strelac je bio Demba Sek u 30. minutu.

Bio je to povratnički pogodak da krilnog ofanzivca, s obzirom da je dve utakmice (protiv Železničara i Čukaričkog) preskočio zbog nediscipline. Doskorašnji trener Saša Ilić je odlučio da kazni Senegalca, jer je na treningu napao saigrača Nikolu Čumića s namerom da se fizički obračuna s njim.

Međutim, kako se na klupu vratio Aleksandar Stanojević, tako se i Sek vratio u startnu postavu. I zanimljivo, sada je kod pogotka sarađivao upravo sa Čumićem, s kojim je praktično idgrao dupli pas i posle dva odbitka i mnogo sreće sproveo nekako loptu u mrežu. Pomenuti igrači su to i proslavili kroz osmeh i zagrljaj, što jasno govori da se i atmosfera u ekipi popravila.

Inače, za Afrikanca je ovo peti gol ove sezone na 16 odigranih utakmica u svim takmičenjima, a upisao je i dve asistencije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.