PALO POMIRENJE! Sek i Čumić u zagrljaju nakon vođstva Partizana protiv Zemuna (VIDEO)
Crno-beli došli prvi do prednosti na svom stadionu.
Fudbaleri Partizana pokušaće večeras, prvi put ove sezone, da dođu do dve vezane prvenstvu i na dobrom su putu da to i ostvare. "Parni valjak" je protiv Zemuna u 14. kolu došao prvi do vođstva, a strelac je bio Demba Sek u 30. minutu.
Bio je to povratnički pogodak da krilnog ofanzivca, s obzirom da je dve utakmice (protiv Železničara i Čukaričkog) preskočio zbog nediscipline. Doskorašnji trener Saša Ilić je odlučio da kazni Senegalca, jer je na treningu napao saigrača Nikolu Čumića s namerom da se fizički obračuna s njim.
Međutim, kako se na klupu vratio Aleksandar Stanojević, tako se i Sek vratio u startnu postavu. I zanimljivo, sada je kod pogotka sarađivao upravo sa Čumićem, s kojim je praktično idgrao dupli pas i posle dva odbitka i mnogo sreće sproveo nekako loptu u mrežu. Pomenuti igrači su to i proslavili kroz osmeh i zagrljaj, što jasno govori da se i atmosfera u ekipi popravila.
Inače, za Afrikanca je ovo peti gol ove sezone na 16 odigranih utakmica u svim takmičenjima, a upisao je i dve asistencije.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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