Fudbal

Vojvodina zaboravila blamažu u Kupu: Novosađani pobedili OFK Beograd u Superligi Srbije (VIDEO)

Ч. В.

01. 11. 2026. u 17:25

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VOJVODINA je neočekivano ispala na startu Kupa Srbija. Bolji je bio trećeligaš Sloven iz Rume (1:0). Ipak, brzo je tim iz Novog Sada zaboravio taj duel i u prvenstvu je kao gost savladao OFK Beograd sa 2:0.

Војводина заборавила бламажу у Купу: Новосађани победили ОФК Београд у Суперлиги Србије (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nisu lako izabranici Marka Savića stigli do tri boda, trebalo im je dosta vremena da slome otpor "romantičara".

Tek u 84. minutu je Vojvodina došla do vođstva. Rezervista Ifet Đakovac je uspeo da savlada Nedeljka Stojišića. 

Potom se u četvrtom minutu nadoknade našao u ulozi asistenta, a u strelce se upisao Marko Veličković.

Novosađani su izašli iz blage rezultatske krize, pošto su pre poraza od Slovena odigrali nerešeno u Lučanima sa Mladosti (1:1).

Vojvodina je i dalje druga na tabeli sa 32 boda, ima osam manje od Crvene zvezde. OFK Beograd je na 11. mestu sa 11 bodova.

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