Vojvodina zaboravila blamažu u Kupu: Novosađani pobedili OFK Beograd u Superligi Srbije (VIDEO)
VOJVODINA je neočekivano ispala na startu Kupa Srbija. Bolji je bio trećeligaš Sloven iz Rume (1:0). Ipak, brzo je tim iz Novog Sada zaboravio taj duel i u prvenstvu je kao gost savladao OFK Beograd sa 2:0.
Nisu lako izabranici Marka Savića stigli do tri boda, trebalo im je dosta vremena da slome otpor "romantičara".
Tek u 84. minutu je Vojvodina došla do vođstva. Rezervista Ifet Đakovac je uspeo da savlada Nedeljka Stojišića.
Potom se u četvrtom minutu nadoknade našao u ulozi asistenta, a u strelce se upisao Marko Veličković.
Novosađani su izašli iz blage rezultatske krize, pošto su pre poraza od Slovena odigrali nerešeno u Lučanima sa Mladosti (1:1).
Vojvodina je i dalje druga na tabeli sa 32 boda, ima osam manje od Crvene zvezde. OFK Beograd je na 11. mestu sa 11 bodova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
PROBLEM U NAJAVI! Zvezdi ovo nikako nije trebalo pred utakmicu sa Olimpijakosom
01. 11. 2026. u 14:02
FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti Džajića? Moguća tri scenarija
01. 11. 2026. u 12:28 >> 12:28
Kecmanović bez plasmana u glavni žreb mastersa u Parizu
01. 11. 2026. u 15:07
ISTORIJSKI DEBAKL U SUPERLIGI SRBIJE! Zvezda postigla 21 gol, rival potpuno nemoćan!
01. 11. 2026. u 14:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)