Fudbal

"Ovo je apsolutna sramota": Legenda Junajteda udarila na Lisandra Martineza

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 11. 2026. u 17:54

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MANČESTER junajted je u velikoj krizi, a na udaru legende našao se Lisandro Martinez.

Ово је апсолутна срамота: Легенда Јунајтеда ударила на Лисандра Мартинеза

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Štoper "crvenih đavola" je u razmaku od četiri minuta dobio dva žuta kartona, skrivio je i penal. Sve to je iznerviralo čuvenog golman Petera Šmajhela.

Stavljam ovo isključivo na pleća Lisandra Martineza. Ovo je apsolutna sramota kako je odigrao ovu utakmicu. Pre dve nedelje izašao je u javnost sa nekim veoma, veoma oštrim izjavama protiv saigrača, protiv fudbalskog kluba, i delovalo je kao da pokušava da iscenira transfer. On je u poslednjoj godini ugovora - rekao je Šmajhel.

Dancu je posebno zasmetao stav Argentinca prilikom izlaska iz igre nakon isključenja.

Ovo što je uradio, iskreno, nemam reči. Kod prvog gola... Igrao je finale Mundijala , ne može da se brani onako kako se branio kod prvog gola i penala, bukvalno nemam reči koliko je to bilo ludo. Zatim odšeta sa terena mašući glavom kao da nije uradio ništa pogrešno. Toliko je loše...

Zatim je analizirao odbranu Junajteda kod prvog gola Čelsija.

Zaista je zapanjujuće kako on može da se brani ovako. Morgan Rodžers je samo prošao. Jednostavno ga je pustio da prođe, to jednostavno nije dovoljno dobro. Ako igraš u Premijer ligi, moraš da se braniš bolje od toga, a ako igraš za Mančester junajted, moraš još bolje - zaključio je Šmajhel.

Mančester junajted posle devet odigranih utakmica zauzima 17. mesto u Premijer ligi sa samo sedam bodova, koliko ima i Kristal Palas koji je na 18. poziciji koja vodi u Čempionšip.

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