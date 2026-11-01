"Ovo je apsolutna sramota": Legenda Junajteda udarila na Lisandra Martineza
MANČESTER junajted je u velikoj krizi, a na udaru legende našao se Lisandro Martinez.
Štoper "crvenih đavola" je u razmaku od četiri minuta dobio dva žuta kartona, skrivio je i penal. Sve to je iznerviralo čuvenog golman Petera Šmajhela.
- Stavljam ovo isključivo na pleća Lisandra Martineza. Ovo je apsolutna sramota kako je odigrao ovu utakmicu. Pre dve nedelje izašao je u javnost sa nekim veoma, veoma oštrim izjavama protiv saigrača, protiv fudbalskog kluba, i delovalo je kao da pokušava da iscenira transfer. On je u poslednjoj godini ugovora - rekao je Šmajhel.
Dancu je posebno zasmetao stav Argentinca prilikom izlaska iz igre nakon isključenja.
- Ovo što je uradio, iskreno, nemam reči. Kod prvog gola... Igrao je finale Mundijala , ne može da se brani onako kako se branio kod prvog gola i penala, bukvalno nemam reči koliko je to bilo ludo. Zatim odšeta sa terena mašući glavom kao da nije uradio ništa pogrešno. Toliko je loše...
Zatim je analizirao odbranu Junajteda kod prvog gola Čelsija.
- Zaista je zapanjujuće kako on može da se brani ovako. Morgan Rodžers je samo prošao. Jednostavno ga je pustio da prođe, to jednostavno nije dovoljno dobro. Ako igraš u Premijer ligi, moraš da se braniš bolje od toga, a ako igraš za Mančester junajted, moraš još bolje - zaključio je Šmajhel.
Mančester junajted posle devet odigranih utakmica zauzima 17. mesto u Premijer ligi sa samo sedam bodova, koliko ima i Kristal Palas koji je na 18. poziciji koja vodi u Čempionšip.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
PROBLEM U NAJAVI! Zvezdi ovo nikako nije trebalo pred utakmicu sa Olimpijakosom
01. 11. 2026. u 14:02
FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti Džajića? Moguća tri scenarija
01. 11. 2026. u 12:28 >> 12:28
Stanojević ozbiljno razdrmao Partizan: Crno-beli ubedljivi protiv "fenjeraša" (VIDEO)
01. 11. 2026. u 16:20 >> 19:06
Kecmanović bez plasmana u glavni žreb mastersa u Parizu
01. 11. 2026. u 15:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)