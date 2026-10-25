Fudbal

Bogdanović blista! Trojkom doneo pobedu Hjustonu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 10. 2026. u 08:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Hjuston roketsa nastavili su sjajan početak sezone u NBA ligi, pošto su na gostovanju savladali Atlanta hokse rezultatom 121:114 i tako stigli do treće pobede u isto toliko utakmica. Kevin Durent postigao je 22 poena, dok su Rid Šepard i Tari Ison ubacili po 19.

Богдановић блиста! Тројком донео победу Хјустону

Zhizhao Wu / Getty images / Profimedia

Roketsi su tokom susreta imali i 20 poena prednosti, ali je Atlanta uspela da se vrati u meč i u završnici priđe na svega pet poena zaostatka. Ipak, Durent je 18,9 sekundi pre kraja bio siguran sa linije slobodnih bacanja, pogodio oba pokušaja i praktično otklonio poslednje dileme oko pobednika.

Hjuston je tako upisao najbolji početak sezone još od takmičarske 2017/18, kada je takođe otvorio prvenstvo sa tri uzastopna trijumfa. Atlanta je, sa druge strane, doživela prvi poraz, nakon što je u prva dva kola slavila na gostujućim terenima.

U pobedničkom timu čak sedmorica košarkaša završila su utakmicu sa dvocifrenim brojem poena. Amen Tompson zabeležio je treći uzastopni dabl-dabl, sa 17 poena i 11 skokova, dok je Alperen Šengun susret okončao sa istim brojem poena i 10 uhvaćenih lopti.

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović proveo je 20 minuta na parketu i postigao 11 poena, uz po jedan skok i asistenciju. Iz igre je šutirao sa uspešnosti od 50 odsto.

Najzapaženiji u redovima Atlante bio je Džejlen Džonson sa 26 poena, a upisao je i 16 asistencija, čime je izjednačio lični rekord u NBA ligi. Nikejl Aleksander-Voker dodao je 18 poena, dok je Aron Vigins u prvoj utakmici pred domaćim navijačima u dresu Hoksa postigao 16.

Jedan od ključnih faktora pobede Hjustona bio je ofanzivni skok, koji je ekipi i prošle sezone donosio značajnu prednost. Roketsi su uhvatili 13 lopti posle sopstvenih promašaja i na taj način postigli 22 poena iz druge šanse.

Dobru partiju pružio je i Rid Šepard, koji je popravio šut za tri poena nakon slabijeg početka sezone. Posle samo jednog pogotka iz šest pokušaja u prve dve utakmice, protiv Atlante je pogodio pet trojki iz 11 pokušaja i značajno doprineo novom trijumfu Hjustona.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
Košarka

0 0

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera

Košarkaši Denver nagetsa priredili su pravi spektakl pred domaćim navijačima, pošto su posle produžetka savladali Nju Orleans pelikanse rezultatom 141:135, iako su u jednom trenutku gubili sa čak 23 poena razlike. Najzaslužniji za veliki preokret bio je Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

25. 10. 2026. u 08:25

PARTIZAN KAO NEKAD: Filip Janković, kapiten crno-belih vaterpolista, veruje u lepše dane na Banjici
Ostali sportovi

0 0

PARTIZAN KAO NEKAD: Filip Janković, kapiten crno-belih vaterpolista, veruje u lepše dane na Banjici

PARTIZAN poslednjih godina ne hara srpskim vaterpolom, ali na Banjici ne odustajuod namere da se jednog dana vrate na staru stazu uspeha. Zato su ovogleta angažovali svoje dete Filipa Jankovića da svojim iskustvom i znanjempomogne mladim igračima da napreduju iz dana u dan. Sa njim su stigli iprekaljeni centar Goran Grgurević i golman Stefan Todorovski.

25. 10. 2026. u 07:49

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac