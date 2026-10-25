Bogdanović blista! Trojkom doneo pobedu Hjustonu
Košarkaši Hjuston roketsa nastavili su sjajan početak sezone u NBA ligi, pošto su na gostovanju savladali Atlanta hokse rezultatom 121:114 i tako stigli do treće pobede u isto toliko utakmica. Kevin Durent postigao je 22 poena, dok su Rid Šepard i Tari Ison ubacili po 19.
Roketsi su tokom susreta imali i 20 poena prednosti, ali je Atlanta uspela da se vrati u meč i u završnici priđe na svega pet poena zaostatka. Ipak, Durent je 18,9 sekundi pre kraja bio siguran sa linije slobodnih bacanja, pogodio oba pokušaja i praktično otklonio poslednje dileme oko pobednika.
Hjuston je tako upisao najbolji početak sezone još od takmičarske 2017/18, kada je takođe otvorio prvenstvo sa tri uzastopna trijumfa. Atlanta je, sa druge strane, doživela prvi poraz, nakon što je u prva dva kola slavila na gostujućim terenima.
U pobedničkom timu čak sedmorica košarkaša završila su utakmicu sa dvocifrenim brojem poena. Amen Tompson zabeležio je treći uzastopni dabl-dabl, sa 17 poena i 11 skokova, dok je Alperen Šengun susret okončao sa istim brojem poena i 10 uhvaćenih lopti.
Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović proveo je 20 minuta na parketu i postigao 11 poena, uz po jedan skok i asistenciju. Iz igre je šutirao sa uspešnosti od 50 odsto.
Najzapaženiji u redovima Atlante bio je Džejlen Džonson sa 26 poena, a upisao je i 16 asistencija, čime je izjednačio lični rekord u NBA ligi. Nikejl Aleksander-Voker dodao je 18 poena, dok je Aron Vigins u prvoj utakmici pred domaćim navijačima u dresu Hoksa postigao 16.
Jedan od ključnih faktora pobede Hjustona bio je ofanzivni skok, koji je ekipi i prošle sezone donosio značajnu prednost. Roketsi su uhvatili 13 lopti posle sopstvenih promašaja i na taj način postigli 22 poena iz druge šanse.
Dobru partiju pružio je i Rid Šepard, koji je popravio šut za tri poena nakon slabijeg početka sezone. Posle samo jednog pogotka iz šest pokušaja u prve dve utakmice, protiv Atlante je pogodio pet trojki iz 11 pokušaja i značajno doprineo novom trijumfu Hjustona.
Preporučujemo
SPEKTAKL NA FNC 34! Srbin "ugušio" rivala i ućutkao domaće navijače!
24. 10. 2026. u 22:25
"Novosti" saznaju: Saša Ilić ponudio ostavku, sledi sastanak sa upravom Partizana
24. 10. 2026. u 22:17
Šokantan poraz Makabija pred duel sa Crvenom zvezdom
24. 10. 2026. u 21:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)