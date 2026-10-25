Bogdanović blista! Trojkom doneo pobedu Hjustonu

Košarkaši Hjuston roketsa nastavili su sjajan početak sezone u NBA ligi, pošto su na gostovanju savladali Atlanta hokse rezultatom 121:114 i tako stigli do treće pobede u isto toliko utakmica. Kevin Durent postigao je 22 poena, dok su Rid Šepard i Tari Ison ubacili po 19.

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Roketsi su tokom susreta imali i 20 poena prednosti, ali je Atlanta uspela da se vrati u meč i u završnici priđe na svega pet poena zaostatka. Ipak, Durent je 18,9 sekundi pre kraja bio siguran sa linije slobodnih bacanja, pogodio oba pokušaja i praktično otklonio poslednje dileme oko pobednika.

Hjuston je tako upisao najbolji početak sezone još od takmičarske 2017/18, kada je takođe otvorio prvenstvo sa tri uzastopna trijumfa. Atlanta je, sa druge strane, doživela prvi poraz, nakon što je u prva dva kola slavila na gostujućim terenima.

U pobedničkom timu čak sedmorica košarkaša završila su utakmicu sa dvocifrenim brojem poena. Amen Tompson zabeležio je treći uzastopni dabl-dabl, sa 17 poena i 11 skokova, dok je Alperen Šengun susret okončao sa istim brojem poena i 10 uhvaćenih lopti.

ANOTHER ALPY MONSTER SLAM 🤯 https://t.co/l4n2Vr1iA3 — NBA (@NBA) October 25, 2026

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović proveo je 20 minuta na parketu i postigao 11 poena, uz po jedan skok i asistenciju. Iz igre je šutirao sa uspešnosti od 50 odsto.

Najzapaženiji u redovima Atlante bio je Džejlen Džonson sa 26 poena, a upisao je i 16 asistencija, čime je izjednačio lični rekord u NBA ligi. Nikejl Aleksander-Voker dodao je 18 poena, dok je Aron Vigins u prvoj utakmici pred domaćim navijačima u dresu Hoksa postigao 16.

Jedan od ključnih faktora pobede Hjustona bio je ofanzivni skok, koji je ekipi i prošle sezone donosio značajnu prednost. Roketsi su uhvatili 13 lopti posle sopstvenih promašaja i na taj način postigli 22 poena iz druge šanse.

Dobru partiju pružio je i Rid Šepard, koji je popravio šut za tri poena nakon slabijeg početka sezone. Posle samo jednog pogotka iz šest pokušaja u prve dve utakmice, protiv Atlante je pogodio pet trojki iz 11 pokušaja i značajno doprineo novom trijumfu Hjustona.