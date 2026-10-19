Da li Saša Ilić ostaje trener Partizana? Evo šta je rekao Rasim LJajić

Fudbalski klub Partizan nalazi se u jednoj od najvećih rezultatskih i institucionalnih kriza u novijoj istoriji, ali radikalnih rezova na klupi neće biti.

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Nakon najnovijeg minimalnog poraza od Železničara u Pančevu (1:0), koji je crno-bele ostavio u donjem delu tabele sa čak šest neuspeha u uvodnih 11 kola, javnost i navijači očekivali su ekspresne smene. Ipak, predsednik kluba Rasim Ljajić izašao je pred medije sa jasnim i čvrstim stavom, Saša Ilić uživa apsolutno poverenje i ostaje šef stručnog štaba.

Gostovanje u Pančevu donelo je novi rezultatski brodolom, ali i lavinu nezadovoljstva unutar tima. Dok se u fudbalskim kuloarima već uveliko spekulisalo o potencijalnim naslednicima klupske legende, prvi čovek crno-belih odlučio je da javno spusti tenziju i pošalje jasnu poruku podrške stručnom štabu.

U ekskluzivnom razgovoru za Sportinjo, Rasim Ljajić je detaljno obrazložio odluku da se ne poseže za smenom šefa struke, podsećajući da je upravo uprava ta koja insistira na Ilićevom ostanku.



- Ne razmišljamo o smeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je sam hteo da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu“, započeo je Ljajić izlaganje za Sportinjo, svestan pritiska pod kojim se ekipa nalazi.



Predsednik Partizana se osvrnuo i na samu igru protiv Železničara, ističući da je, uprkos negativnom rezultatu, video svetlo na kraju tunela:



- Ovo jeste ozbiljna, duboka kriza. Međutim, u Pančevu su se po prvi put videli elementi u igri koji su nagoveštavali da možemo da izađemo iz ovog kanala, iako smo na kraju izgubili. Ova ekipa poseduje potencijal, ali moramo zajednički da prebrodimo ovaj težak period. Koliko god situacija bila kompleksna, ne možemo da stavimo glavu u pesak i pravimo se da je sve u redu kada stvari očigledno ne valjaju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pogled na tabelu domaće elitne divizije izgleda poražavajuće za svakog navijača beogradskog velikana. Partizan je trenutno tek na 10. poziciji, sa ogromnih devet bodova zaostatka za mestima koja garantuju izlazak na evropsku scenu narednog leta. Ipak, u Humskoj imaju jasan kratkoročni i dugoročni plan.

Prvi korak je stabilizacija rezultata i vezivanje pobeda u mečevima koji predstoje do odlaska na zimsku pauzu. Tek nakon toga uslediće ozbiljni rezovi, ali ne na klupi, već u igračkom kadru.



- Plan i primarni cilj je da hitno krenemo u seriju pobeda i da se do zimske pauze što bolje plasiramo na tabeli. To je naš kratkoročni zadatak“, jasan je Ljajić. On je istovremeno potvrdio da će predstojeći prelazni rok doneti velika pomeranja u svlačionici: „Biće odlazaka u januaru. Za neke igrače već imamo ozbiljna interesovanja i rekonstrukcija tima je neminovnost.

Pored unutrašnjih problema i loše forme, meč u Pančevu obeležile su i oštre reakcije crno-belih na deljenje (ne)pravde. Partizan se odmah nakon utakmice oglasio žestokim zvaničnim saopštenjem u kom je apostrofirao kardinalne greške glavnog arbitra Stefana Jeknića i VAR sobe – pre svega prestrogo preinačen žuti u direktan crveni karton Mariju Jurčeviću, kao i nedosuđen jedanaesterac nakon igranja rukom u kaznenom prostoru domaćina.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

O sudijskom kriterijumu otvoreno je progovorio i sam Ljajić, koji nije birao reči da opiše trenutno stanje u našoj Sudijskoj organizaciji.



- Apsolutno nismo zadovoljni, dogodilo se nekoliko frapantnih, spornih situacija na našu štetu. Čitava reforma Sudijske organizacije postala je krajnje diskutabilna. Slušali smo priče kako će doći stranac i kako će nas 'prosvetliti'. Prošle sezone je zaista bilo pozitivnih naznaka, čak smo u javnosti i hvalili rad Domenika Mesine. Međutim, ove sezone, svedoci smo da stvari ponovo idu u ozbiljan rikverc“, zaključio je ogorčeni predsednik Partizana.

Pred Sašom Ilićem i njegovim izabranicima je izuzetno težak period. Poverenje uprave je tu, legitimitet klupske legende nije sporan, ali fudbalski sat u Humskoj ubrzano kuca – povratak na pobednički kolosek više nije stvar izbora, već hitnog opstanka za crno-bele.