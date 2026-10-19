Tragedija potresla region! Sportista umro tokom takmičenja u Hrvatskoj

Organizatori uputili saučešće porodici!

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Region je potresla velika sportska tragedija koja se dogodila na jučerašnjoj trci „Plave Lagune Ironman 70.3“ u Poreču, kada je tokom takmičenja preminuo jedan od učesnika.

Prema zvaničnim informacijama iz Policijske uprave istarske, preminuli takmičar je državljanin Slovenije rođen 1972. godine.

Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je došao "Glas Istre", nesrećnom čoveku je pozlilo već na samom početku trke, tačnije tokom plivačkog dela, koji predstavlja prvu disciplinu ovog zahtevnog triatlona. Nažalost, uprkos brzoj reakciji medicinskih službi, sportisti nije bilo spasa.

Ubrzo nakon što su loše vesti potvrđene, zvaničnim saopštenjem oglasio se i sam organizator porečkog „Ironman-a”:

- Sa velikom tugom potvrđujemo da je preminuo jedan od takmičara koji je učestvovao na današnjoj trci. Izražavamo najiskrenije saučešće porodici i prijateljima preminulog sportiste - navodi se u kratkom objavljenom saopštenju, u kojem se iz poštovanja prema porodici ne iznose dodatni lični podaci o preminulom.

Zvanični i tačan uzrok smrti pedesetdvogodišnjeg Slovenca biće poznat tek nakon što se obave sve neophodne medicinske analize i obdukcija.

Inače, takmičenje u Poreču važi za jedan od najpopularnijih i najmasovnijih sportskih događaja u ovom delu Evrope. Ove godine je okupio izuzetno veliki broj učesnika i čak nekoliko hiljada posetilaca, a tragedija je bacila u potpunu senku ono što je trebalo da bude veliki sportski praznik u Istri.



