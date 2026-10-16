HRVATSKA JE ZATEČENA! Kakav tekst hrvatskog novinara o Adolfu Hitleru, ustašama, i vešanju usred Splita
Navijači splitskog Hajduka izazvali su oštru osudu javnosti nakon što su uoči utakmice sa amsterdamskim Ajaksom kličući ustašama, Adolfu Hitleru i Aušvicu proslavili fašističke simbole na ulicama Splita.
Ovaj incident predstavlja istorijski i moralni apsurd s obzirom na to da današnja Torcida veliča ideologiju odgovornu za masovna vešanja i stradanja građana tog istog grada tokom Drugog svetskog rata.
Najbolje je to opisao hrvatski novinar Zvonko Alač u tekstu na Indeks.hr.
- Početkom oktobra 1944. godine, dok su antifašističke jedinice stezale obruč oko Splita, nemačke snage su uz asistenciju ustaša sprovodile masovne zločine i teror nad lokalnim stanovništvom. Tokom povlačenja iz grada i okoline (Solin, Žrnovnica, Kučine), nacisti su primenjivali taktiku spaljene zemlje, minirali infrastrukturu i vršili javna vešanja civila i pripadnika pokreta otpora radi zastrašivanja. Među žrtvama su bili i antifašisti poput Palmine Piplović, kao i četvorica mladih Splićana obešenih u centru grada. Širi region je takođe pretrpeo strašne zločine, uključujući pokolj u podkamešničkim selima i streljanja na groblju Lovrinac - piše Alač.
Autor u tekstu oštro kritikuje skandiranja navijačke grupe Torcida pred utakmicu sa Ajaksem na ulicama Splita, navodeći da su uzvikivali uvrede poput "Ustaj Adolfe", "Ajmo ustaše" i "Auschwitz" upravo na mestima gde su tokom Drugog svetskog rata vršeni nacistički zločini i gde je stradalo gotovo pola splitskih Jevreja.
U završnici teksta, autor osuđuje reakciju Vlade Republike Hrvatske koja je skandiranja nazvala sramotnim, ali istovremeno snosi krivicu zbog političkog koketiranja sa desničarskim narativom.
Takođe, ponašanje fudbalskog kluba Hajduk ocenjeno je kao bedno jer u svom saopštenju nijednom rečju nisu pomenuli skandiranje navijača na splitskim ulicama, čime se klub udaljio od svoje antifašističke tradicije.
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