Povrede mu ne daju mira: Ris DŽejms uspešno operisan, ponovo ga očekuje duža pauza

Kapiten fudbalera Čelsija Ris Džejms uspešno je operisao koleno, saopštio je danas londonski klub.

AP Photo/Dave Shopland

- Kapiten Ris Džejms je uspešno podvrgnut lakšoj operaciji kolena. Džejms (26) je bio odsutan sa subotnje pobede od 5:1 nad Bornmutom na Stamford Bridžu dok su obavljeni lekarski pregledi posle povrede zadobijene na treningu. Te procene su potvrdile da je operacija neophodan postupak. Ris je već započeo svoj put ka oporavku - stoji u klupskom saopštenju, bez detalja o dužini pauze. Engleski mediji su objavili da će Džejms pauzirati najmanje tri meseca.

Ovo je već standardna pojava kod Džejmsa koji nikako ne može ostati zdrav, pokušavaju treneri da mu olakšaju menjanjem pozicije na terenu, ali ništa ne pomaže i stvarno ostaje velika žal za tim.

Po talentu i kvalitetu Džejms je jedan od najboljih na svetu na svojoj poziciji, to je pokazao pod Tuhelom kada je bio neizostavljiv šraf tima Čelsija koji je osvojio Ligu šampiona, ali nakon toga su usledile povrede koje mu nikako ne dozvoljavaju da ponovi partije na tom nivou.