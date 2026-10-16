Važan potpis u Čukaričkom

I to kao nagrada za dobre partije

FOTO: FK Čukarički

Štoper Čukaričkog i reprezentativac Burkine Faso, Ismael Maiga, produžio je ugovor sa klubom sa Banovog brda do 2029. godine, saopšteno je iz beogradskog kluba.

Pouzdani defanzivac je ove sezone odigrao svaki minut za "brđane", a kao kruna dobrih partija stigli su novi ugovor i poziv u nacionalnu selekciju za mečeve kvalifikacija za Kup Afričkih nacija.

- Drago mi je da sam produžio ugovor, to znači da klub ima veliko poverenje u mene. Vrlo sam srećan ovde, daću svoj maksimum da uradimo lepe stvari u budućnosti. Zahvalio bih se klubu koji mi je pomogao da napredujem i dostignem nivo da budem u nacionalnom timu - izjavio je Maiga.

Iako individualno beleži sjajne partije, Maiga ističe da je svestan da se ekipa Čukaričkog trenutno ne nalazi u najboljem trenutku, ali dodaje da kriza nije psihološke prirode. Pred predstojeći duel protiv Zemuna, štoper sa Banovog brda poručuje da je vreme za dela, a ne reči.

- Nemamo više prava da pričamo, previše smo to radili. Vreme je da pokažemo kvalitet na terenu i da odnosom, borbom i zalaganjem dođemo do pobede. Pritisak u fudbalu konstantno postoji, postoje i teški trenuci, ali treba da se podignemo. Na nama je da zaboravimo na pritisak kad izađemo na teren - zaključio je Maiga.