"MILO KOČI CRNU GORU NA PUTU KA EVROPI!" Medojević: Plaća lobiste u Hrvatskoj da blokiraju napredak

LIDER crnogorskog Pokreta za promene Nebojša Medojević tvrdi da bivši predsednik Milo Đukanović i njegov režim plaća lobiste u Hrvatskoj ne da bi lobirali za brži ulazak Crne Gore, već da bi blokirali njen evropski put.

privatna arhiva

On kaže da Hrvatska faktički blokirala napredak Crne Gore na ključnim pregovaračkim poglavljima sa Evropskom unijom i ističe da se bilateralna pitanja koriste za usporavanje evropskog puta države.

Medojević je pozvao Vladu da javnosti predstavi konkretne aktivnosti na rešavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom, kao i evropske partnere da ne dozvole da se proces proširenja koristi za zaštitu pojedinaca koji se, kako navodi, plaše odgovornosti.

- Milo Đukanović i njegov režim već godinama plaćaju lobiste u Hrvatskoj. Ne rade to da bi Crna Gora brže ušla u EU, nego upravo suprotno – da bi ulazak usporili i blokirali -naveo je Medojević u objavi na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, razlog za takvo delovanje je strah bivšeg predsednika Crne Gore od suočavanja sa pravdom, Medojević kaže da bi članstvo Crne Gore u EU podrazumevalo jačanje pravosuđa, nezavisnosti institucija i međunarodne pravosudne saradnje.

Medojević je ukazao da je Crna Gora zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, uz upozorenje da bilateralni sporovi ne smeju postati trajna prepreka napretku države ka članstvu u Evropskoj uniji.

Komentarišući rad Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), Medojević je pozvao Evropsku uniju, a naročito države članice koje su, prema njegovim rečima, decenijama bile žrtve delovanja DPS-ovog narko i duvanskog kartela, da izvrše odlučan pritisak na te institucije kako bi procesuirale bivše čelnike DPS-a za koje, kako tvrdi, postoje materijalni dokazi o korupciji.

Kao posebno važne slučajeve izdvojio je afere „Telekom“ i „Zgrada Monstata“, ocenivši da one predstavljaju veliki izazov i za Crnu Goru i za Evropsku uniju.

- Ako EU primi Crnu Goru u članstvo sa OKG u tužilaštvu i SPO, to će biti snažan signal da EU nije zajednica pravde i bezbednosti, već korumpirana birokratska tvorevina u kojoj se korupcijom regulišu pitanja pravde i prava - naveo je Medojević.

S druge strane, ocenio je da bi, ukoliko Vlada i aktuelna vlast dozvole da ih korupcija u SDT-u i SPO-u zaustavi na evropskom putu, to otvorilo pitanje spremnosti Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji.

- Crna Gora zaslužuje članstvo zasnovano na reformama, a ne na strahu jednog čoveka i njegovih plaćenih lobista - napisao je Medojević.

Medojević je pozdravio poruke Evropskog saveta da je Crna Gora najbliža članstvu u EU, kao i rad na Ugovoru o pristupanju i najavu irskog predsedavanja da će se raditi na zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja.

Ipak, smatra da građani moraju znati ko i zbog čega usporava taj proces.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3