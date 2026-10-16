"Dok sam ja u klubu..." Vanredno obraćanje Zvezdana Terzića sa aerodroma, imao je poruku za Rijeru i navijače

Istovremeno je pružio podršku treneru Rijeri

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Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, detaljno je analizirao aktuelnu situaciju u klubu, pružio apsolutnu podršku treneru Albertu Rijeri i poslao snažnu poruku navijačima i javnosti u Srbiji.

Terzić je po povratku iz Lugana, na aerodromu u Milanu, istakao da klub ima jasnu viziju i da se ne vodi komentarima sa društvenih mreža, naglasivši da je cilj moderan i atraktivan fudbal.

– Mi ne možemo da razmišljamo kao navijači i da vodimo politiku po njihovim komentarima. Mi smo ozbiljni ljudi sa ogromnim iskustvom, meni je ovo 30. sezona kao funkcioneru. Imamo ideju i cilj, znamo da put nije lak. Cilj je podmlađivanje ekipe – počeo je izlaganje Terzić.

Igra crveno-belih pod vođstvom novog trenera dobila je visoke ocene od strane uprave, uprkos izostanku pobede.

– Mi smo komentarisali utakmicu tokom same igre. Možda smo protiv Lila odigrali slično, ali ja ne pamtim kad smo igrali ovako tečno i atraktivno. To mora da bude naš put. Verujem u ovaj španski način igre. Ovih dana smo razmišljali, planiramo da dovedemo španske trenere u Grafičar i u kadetsku selekciju. Treba dugoročno da razmišljamo. Nije sramota ne znati, sramota je praviti se da si tvrdoglav i najpametniji na svetu. Ja to neću dozvoliti, želim da Zvezda igra atraktivan fudbal.

Terzić je stao u odbranu Rijerine ofanzivne filozofije:

– Sad možemo da pričamo da li je mogao da zatvori meč ili nije, on želi da igra ofanzivan fudbal. Ne zaboravite činjenicu da smo meč završili sa pet klinaca, pet bonus igrača. To je bogatstvo kluba. On je čvrst u svojoj nameri, a mi Srbi bismo i da budemo šampioni, da se pobeđuje i da guramo klince. Neki naši raniji treneri bi možda zatvorili utakmicu i uspešnije to uradili, ali to je njegova filozofija – da se brani sa loptom u nogama. Ovo što Rijera radi je pravi način, samo neka ovako nastavi, ima punu podršku.

Na pitanje šta zamera Rijeri i šta je zapravo cilj, Terzić je bio jasan:

– Ne zameram mu ama baš ništa! Ono što je Rijera rekao za Kataija i Ivanića – igrači se sami kažnjavaju. Ko se ogreši o pravilnik, sam sebe je kaznio. Ivanić je bio povređen, zato nije igrao. Katai se vraća u tim, odslužio je kaznu. Mi znamo šta hoćemo, Rijera ima dvogodišnji ugovor. Dugo smo hteli da ga dovedemo, to nije tajna, mada smo drugačije pričali da bismo zaštitili klub.

Osvrnuo se i na otpor prema stranim stručnjacima u srpskom fudbalu:

– Ako hoćemo da napredujemo, moramo da učimo od najboljih i pratimo trendove. Tu ksenofobiju u Srbiji koja je bila, sklonite sa strane! Vidimo gde je reprezentacija, gde su mlađe selekcije. Pratimo kritike, razumem i želje navijača, a cilj je osvajanje duple krune i da se prođe nokaut faza Lige konferencija. Kasnije, na proleće, ćemo videti koga ćemo dobiti. Cilj je da se Rijeri da puna podrška. Ono juče je bila jedna simfonija od fudbala, jedno 80-85 minuta! Igrači su po prvi put zadovoljni fudbalom, pričali smo sa njima. Rijera je rekao: "Pobede ne obećavam, obećavam da će Zvezda igrati atraktivan fudbal." I to smo videli sinoć.

Dalje je nastavio:

– Rijera je zadovoljan igračkim kadrom, ne bih dao ovaj kadar za Ajntrahtov iz Frankfurta. Do leta ćemo uvažiti njegove želje. Imamo januar i jun da mu uslišimo želje. Nismo mi fontana želja, ali ćemo razgovarati sa njim da vidimo kakav profil igrača mu treba. Mnogo igrača se skautira, već sad imamo izuzetan roster. Biće ovde još poraza i rolerkostera – ističe generalni direktor Zvezde.

Dotakao se i bolnog poraza, penala i grešaka mladih igrača:

– Prestrogo je dosuđen penal, ipak je to poslednji minut, a FIFA i UEFA su jasno sugerisale da nema lakih penala. Ovo nam se dešava drugi put, svi smo želeli i očekivali pobedu. Ne mogu da verujem da nismo pobedili posle onakve igre. Gudelj kod prvog i Gaštarov kod drugog gola su direktni krivci, ali oni su ponos Zvezde i obeležiće evropski fudbal u narednom periodu. To su "dečije bolesti" koje moramo da preležimo. I sinoć su bili najbolji na terenu, bez obzira na greške.

Izmene su, kako kaže, bile iznuđene:

– Izmene su se desile jer igrači nisu bili spremni, vraćali su se iz povreda. Lukasen je povređen, Veljković i Tebo su se vratili iz povrede, nisu mogli da pomognu. Falilo nam je mnogo igrača. Da je imao drugačija rešenja, ne bi ušli ovi klinci. Rijera je izvadio pet igrača koji su dominirali sinoć, a zamene nisu bile na tom nivou.

Na pitanje o velikom promašaju Dienga, Terzić odgovara smireno:

– Dešava se. Promaše Mesi i Maradona penal. Čam je napravio sjajan dar-mar, bila je to uigrana akcija za 3:1. Mi smo golove primili posle naših grešaka. Žao mi je što nismo pobedili, bili smo bolji 80 minuta. Mislim da ćemo ipak ostvariti ciljeve, mada će biti još poraza.

Na konstataciju da srpska nacija nema strpljenja, Terzić je oštro odgovorio:

– Nek se nacija vrati na SMS poruke i tako živi! Dok sam ja u Zvezdi, biće onako kako ja hoću! Emocija navijača je ogromna. Normalno je da je u glavama navijača Zvezde da smo bili šampioni Evrope, ali sve se promenilo do danas. Moramo da budemo realni, bar mi. Bićemo strpljivi, imaćemo visoke ciljeve. Zaslužili smo posle svega da imamo kredit i da budemo strpljivi. Voleo bih da publika dođe na Kopenhagen. Vidim jedno zadovoljstvo kako je Zvezda igrala sinoć. Ne pamtim u poslednjih 10 godina da je igrala kvalitetnije. Treba da budemo zadovoljni igrom, a pobede i porazi će dolaziti i odlaziti – zaključio je Zvezdan Terzić.