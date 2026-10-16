Bivša učesnica OI ima neizlečivu bolest! Leži 22 sata dnevno u krevetu: „To mi je desetkovalo život“!

Jeziva priča proslavljene atletičarke, svaki dan joj je "noćna mora".

Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Bet Dobin (32), bivša britanska atletičarka koja je učestvovala na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, dijagnostikovan je mijalgični encefalomijelitis i trenutno provodi 22 sata dnevno u krevetu, gde se o njoj brine porodica.

Ova sportistkinja, poreklom iz Donkastera u Engleskoj, bila je sjajna u "kraljici sportova" i borila se u trkama na 200 metara, 4x100 metara i 4x400 metara. Učestvovala je na nekoliko velikih takmičenja, kao što su Olimpijske igre, Svetska prvenstva i šampionati Evrope.

TEŠKA BOLEST VEZALA JE ZA POSTELjU

Posle dijagnoze mijalgičnog encefalomijelitisa, život joj se promenio iz korena i od 2022. pretvoren je u noćnu moru. Naime, Bet provodi 22 sata dnevno u krevetu.

U jednom intervjuu priznala je da bi polučasovni razgovor mogao da ima uticaj na nju naredne 2027. godine, jer je u poslednjih nekoliko meseci imala samo jednu analizu krvi i neke sitnice, a ostatak je provela u krevetu .

Međutim, Dobin smatra da je važno poslati poruku jer, nažalost, sportisti imaju više autoriteta od običnih ljudi.

- Ne želim nužno da pričam o tome, ali mislim da je važno skrenuti pažnju na to. Mnogo ljudi koji imaju ovu bolest reklo mi je da im se ne veruje, da drugi misle da su lenji. Nikada mi niko nije verovao, a to je zato što zašto bi sportista iznenada prestao posle 20 godina? Imam platformu i osećam da imam dužnost da pričam o tome - rekla je Bet za Bi-Bi-Si Sport .

Nekadašnja atletičarka je otkrila da joj je dijagnostikovan mijalgični encefalomijelitis (ME), hronična, fluktuirajuća bolest koja uzrokuje probleme sa spavanjem, probleme sa razmišljanjem i pamćenjem, bol i jak, uporni umor. Osim toga, svaki običan stimulus, kratak razgovor, previše jako svetlo ili intenzivna buka, mogu da pokrenu kritične epizode, ​​koje traju od nekoliko dana do meseci.

- Ne mogu da objasnim koliko mi je to uništilo život. Osećam se kao da sam sve izgubio. I dalje imam porodicu pored sebe, ali sam izgubio nezavisnost, zdravlje, sposobnost za rad i vežbanje - rekla je Dobinova.

Njeni problemi su počeli na zimu 2021. godine, kada je imala Kovid-19 i infektivnu mononukleozu. Počela je sve više da spava, manje da trči i osećala je bolove u žlezdama na vratu i ispod pazuha.

I pored toga, nastavila je da se takmiči, ali joj se stanje pogoršalo i na kraju je saznala da ima mijalgični encefalomijelitis, bolest za koju ne postoji lek niti lečenje.

- Čak i stvari poput dugog stajanja mogu da me iscrpe, pa više volim da ostanem u krevetu, poduprta jastucima. To ne znači da se osećam bolje. Simptomi ne nestaju, ali barem postaju malo lakši za podnošenje - nastavila je Bet.

PORODICA NEPRESTANO UZ NjU

Njen otac je izjavio da će učiniti sve da joj pomogne, dok je njena majka priznala očaj:

- Svakog dana se budiš i osećaš se tužno. Ona bi trebalo da gradi svoj život, da živi svoj najbolji život. Svakog dana brineš o tome kako će se osećati.Brinemo se za našu budućnost, ko će se brinuti o njoj kada mi više ne budemo mogli. - rekla je majka Bet Dobin.

Njena mlađa sestra, Fej, trčaće na Jorkširskom maratonu kako bi prikupila novac za ME Riserč UK (britanska dobrotvorna organizacija čiji je glavni cilj naručivanje i finansiranje biomedicinskih istraživanja o uzrocima, posledicama i lečenju ME/CFS (mialgični encefalomijelitis/sindrom hroničnog umora).

- Osećate se potpuno bespomoćno. Osim moralne podrške, trčanje maratona je sve što osećam da mogu da uradim na praktičan način. Stalno razmišljam o Bet i kako joj je svaki dan. Plašim se šta bi se moglo desiti ako se nikada ne oporavi, ako se bolest pogorša ili ako se zarazi nekim drugim virusom - izjavila je Fej.

Bet Dobin je na kraju zaključila da su izgledi za njenu budućnost mračni, ali da je srećna što se, sa pandemijom, medicinska zajednica probudila i shvatila stvarnost u vezi sa mijalgičnim encefalomijelitisom.

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