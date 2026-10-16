Napadač Partizana za "Novosti": Prija mi kad me porede sa Halandom, derbi je san za mene

Kojzek ističe i da je oduševljen Grobarima

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Prva tri meseca sezone nisu ponudila navijačima Partizana gotovo ništa što bi im izmamilo osmeh, bar je to slučaj kada se govori o fudbalskoj sekciji kluba. Jedan od retkih koji se u masi kolektivnih minusa nije "stopio" i na individualnom planu je Erik Kojzek (20), mladi reprezentativac Austrije, rođen u Sloveniji.

Napadač visok 194 centimetra je na 15 utakmica za Partizan postigao pet golova i asistirao za tri, što je statistika kojom ne može da se pohvali nijedan drugi izabranik Saše Ilića.

"Haland za sirotinju", kako umeju često da se našale navijači sa njim na društvenim mrežama, u razgovoru za "Novosti" priznaje da mu prijaju poređenja sa norveškim plavokosim fudbalskim superstarom, pa makar ona bila i šaljive prirode.

- Bilo je uvek poređenja sa Halandom. Skupljao sam lopte 2019. na utakmici koju je igrao sa Salcburgom protiv Volfsbergera, pa sam ga zamolio za fotografiju, na kojoj se vidi koliko smo slični. Uvek sam govorio da sam ja - ja, a on je on. Realno je mnogo nivoa iznad, ali svaka vrsta poređenja mora da mi prija. Ne bih imao ništa protiv da dođem umesto njega u Siti za nekoliko godina - uz osmeh je konstatovao napadač crno-belih.

Engleska liga je po Kojzekovim rečima nešto čemu teži otkako je počeo da trči za loptom.

- Uvek mi je bio san da tamo igram. Možda kad ode Haland, dođe austrijski Haland, hahaha. Drugar iz reprezentacije igra u Brentfordu, objasnio mi je kako je tamo, i logično je da priželjkujem da jednog dana zaigram u Engleskoj.

Razvojni put momka koji je ovog leta stigao na pozajmicu u Partizan počeo je u Sloveniji.

- Krenuo sam u rodnim Mežicama. Od četvrte, pete godine do 12, pa sam prešao u malo veći klub u Sloveniji. I posle godinu danao u Volfsberger. Kad sam bio klinac, po dolasku tamo sam skupljao lopte kad je Nemanja Rnić igrao. Završio je karijeru i postao trener u timu do 18 godina. Drago mi je bilo da me je vodio. Video sam odmah da ima sjajna razmišljanja o fudbalu.

Pozicija se nije menjala kroz mlađe kategorije.

- Ponekad sam igrao u sredini i u odbrani, ali sam od malih nogu bio napadač. Mnogo sam voleo da se igram sa loptom, brzo sam porastao, pa mi je prioritet bio da postižem golove.

Letos je stigao poziv iz Humske...

- Rodio sam se u Sloveniji i dobro znam šta je Partizan. Čuo sam i od Rnića dosta stvari, odmah me je nekako vuklo da dođem. Ne dešava se često da se dobije takav poziv. Rekao mi je da zna gde se nalazi klub, ali da bi to bio dobar potez za mene jer Partizan igra mnogo ofanzivnije od Volfsbergera. Biti deo ovog kluba je stvarno nešto posebno.

Priznaje da je sve osim rezultata baš onako kako je očekivao.

- Sve je onako kako sam zamišljao pre nego što sam stigao u Beograd. Istina, nisam očekivao ovakve rezultate, ali fudbal je to, dešava se. Nikome od nas nije pravo, bole nas neuspesi, ali moramo da ostanemo pozitivni i da gledamo unapred.

Tu su i pohvale namenjene najvernijim pristalicama kluba.

FOTO: FK Partizan

- Igrao sam pred mnogo navijača i ranije, ali Partizanovi su zaista neverovatni, fantastični. Utakmica sa Hetafeom će mi ostati urezana u sećanje. Za te momente radiš, zbog toga se baviš fudbalom. Sve je eksplodiralo kada sam postigao gol, to me je guralo jače da uradim sve što mogu da postignem i treći. Nažalost, nisam uspeo. Uvek sam naježim kad pogledam video- snimak tog pogotka - završio je Kojzek.

Nije Kojzeka bilo u startnoj postavi Partizana protiv Crvene zvezde, a ni tokom utakmice nije dobio priliku da debituje.

- Derbi je neki san za mene. Igrali smo na njihovom stadionu, ali nažalost nisam dobio priliku da zaigram. Lepo je biti deo tog ambijenta, ali odigrati takvu utakmicu je sigurno nešto specijalno - kaže Erik.

Ne krije da mu prijaju nedavne pohvale srpskog stratega atinskog AEK Marka Nikolića.

- Video sam tu izjavu da bi voleo da me dovede u AEK. Ne bi trebalo ni da napominjem koliko mi znače te reči. To mi je motiv više da pojačam sa radom, nikad se ne zna možda jednog dana i pređem u redove tog grčkog kluba - priča Kojzek.