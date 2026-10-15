BOLJI USLOVI ZA SPORT: Delegacija SSS u poseti Sremskim Karlovcima

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da će rebalansom gradskog budžeta biti obezbeđena sredstva za jednokratnu pomoć od 20.000 dinara penzionerima sa najnižim primanjima, koja će biti isplaćena do kraja oktobra, kao i da će vozovi "Soko" od ponedeljka ponovo stajati na železničkoj stanici u Petrovaradinu.