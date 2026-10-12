Slovan će pamtiti ovaj dan: Tim iz Bratislave ostvario prvu pobedu u ABA ligi
EKIPA iz Slovačke ispisala istoriju!
Slovan iz Bratislave upisao je prvi trijumf ikada u ABA ligi. Izabranici Dejana Jakare su u Zagrebu pobedili Cibonu sa 82:90 (23:18, 24:22, 17:28, 18:22).
Prvo poluvreme pripalo je "vukovima sa Tuškanca", koji su na veliku pauzu otišli sa sedam poena prednosti - 47:40.
Ipak, drugi deo utakmice u potpunosti je protekao u znaku Slovana. Gosti su napravili veliki preokret i na kraju ostvarili prvi trijumf u regionalnom takmičenju.
Najefikasniji kod pobednika bio je Kvinsi Ford sa 18 poena, pratio ga je Trej Bjukenan sa 15. Na drugoj strani najbolji je bio Lovro Mazalin koji je ostvario dabl-dabl učinak od 19 poena i 10 skokova. Riki Mekgil je postigao 18.
Cibona još uvek ne zna za trijumf u regionalnom takmičenju - 0-2. Slovan je na 1-1. Tim iz Bratislave u narednom kolu gostuje Budućnosti, a Zagrepčani dočekuju Borac.
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