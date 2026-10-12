"To je plan": Miljenik Grobara otkrio kako se zaustavlja lider Evrolige!
Partizan u utorak dočekuje neporaženi tim dosadašnjeg dela takmičenja.
Košarkaš Partizana Tonje Džekiri izjavio je da Panatinaikos ima dobar tim, ali da crno-beli imaju plan kako da zaustave grčku ekipu.
- Ovo je timska igra, svi oni prete. Nema jednog igrača, svi mogu da eksplodiraju. Treba da igramo timsku košarku, da se fokusiramo na svakoga u njihovom timu. To je naš plan - rekao je Džekiri.
Naglasio je da će njemu i njegovim saigračima podrška "grobara" biti od velikog značaja:
- Mislim da je košarka više o odbrani. Što bolje igrate, tu imate više šanse da pobedite. Naš fokus je odbrana i mislim da, kao ove poslednje utakmice što smo pobedili, mogli smo bolje u Madridu. Sada igramo pred našim navijačima, oni će nam dati energiju i fokus. Moramo da budemo posvećeniji našem planu, moramo da se posvetimo - da osvajamo one 50-50 lopte. To je sve.
Pohvalio je lidera Evrolige, potvrdivši da Grke čeka "pakao" Arene:
- Vidimo kako igraju u poslednje vreme. Oni imaju četiri utakmice kod kuće, imaju dubok roster, u ovaj duel ulaze bez poraza. To su utakmice kakvim se nadamo i pokušaćemo da odbranimo parket i dođemo do pobede. Oni će morati da igraju što bolje, ako žele da trijumfuju - kategoričan je Tonje Džekiri.
Panatinaikos je vodeći na tabeli Evrolige sa četiri pobede, dok Partizan ima učinak 3-1.
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