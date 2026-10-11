Junak Javora za "Novosti": Nisam doživeo ni približno sličan osećaj, ovo se ne viđa svaki dan! (VIDEO)

JUNAK Javora, golman Dimitrije Stevanović postigao gol i doneo remi svom timu.

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Retke su situacije kada čuvari mreže uspeju da se upišu u strelce. To se dogodilo ove nedelje na utakmici Grafičar - Javor u Prvoj ligi Srbije.

Domaćin je imao pobedu u rukama, a onda je golman Ivanjičana skočio i glavom u maniru najboljih napadača savladao kolegu Savu Radanovića.

- Nisam u karijeri imao ni približno sličan osećaj, možda tri odbranjena penala na jednoj utakmici mogu da se porede. Igrači su kao i ja u velikom šoku jer se ovo ne viđa svaki dan. Dobio sam dosta pohvala za egzekuciju - rekao je Stevanović za "Novosti".

Pogodak golmana tima iz Ivanjice možete pogleda u videu ispo na 2:05:01.

Nekadašnji golman Radničkog iz Niša je prošle sezone stigao u Javor nakon tri godine provedene na "Čairu".

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