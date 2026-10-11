"Ponovo uživam u košarci!" Kako je Alen Omić "završio" u Spartaku iz Subotice

Slovenački reprezentativac Alen Omić o prelasku u Spartak iz Subotice.

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- Cedevita Olimpija se odlučila za drugačiji put. Želim joj sve najbolje i mnogo uspeha. Nadam se da ćemo se sresti u drugom delu ABA lige, odnosno u borbi za plej-of - rekao je Omić u interjuu za slovenačko izdanje Sport kluba.

Pre dolaska u Spartak razgovarao je i sa predstavnicima Budućnosti i Zadra, dok se rumunskom Klužu čak priključio na pripremama i odigrao tri prijateljske utakmice. Ipak, konkretna ponuda iz Subotice presudila je da karijeru nastavi u Srbiji.

Zanimljivo, Spartak je želeo da ga angažuje i pre nekoliko godina, ali je do saradnje došlo tek ovog leta.

- Sjajan klub, koji napreduje iz godine u godinu. Imamo novu ekipu, još se upoznajemo i tražimo pravu igru. Očekujte da ćemo tokom sezone biti mnogo bolji - poručio je Omić.

Posebno je naglasio da je ponovo pronašao zadovoljstvo u košarci, koje je tokom prošle sezone u Turskoj počeo da gubi.

- Ponovo uživam u košarci. Kao da sam se vratio deset godina unazad. Volim košarku, a prošle godine, dok sam igrao u Turskoj, pomalo sam to zaboravio. Preživeo sam taj period. Sada ponovo igram sa energijom - istakao je iskusni centar.

Spartak je 15. klub u njegovoj profesionalnoj karijeri, a dodatni motiv predstavlja mu činjenica da Subotičani, pored ABA lige, nastupaju i u FIBA Ligi šampiona.

- Ako želimo da igramo ABA ligu i Ligu šampiona, moraćemo da podignemo nivo igre. Moramo da budemo bolji - naglasio je Omić.

Iskusni košarkaš govorio je i o reprezentaciji Slovenije, za koju očekuje da će ponovo nastupiti u novembarskom kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

- Naravno da to želim. Slovenija mi znači sve. Volim je i boriću se za naše navijače. Nadam se dobrom odzivu, osmesima i pravoj energiji. Želim dve pobede. Neće biti lako, ali bi nam one širom otvorile vrata Svetskog prvenstva u Kataru 2027. godine - rekao je Omić.