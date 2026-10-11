Fudbal

Klarens Sedorf seo na klupu velikana!

Filip Milošević

11. 10. 2026. u 17:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Veliko pojačanje.

Кларенс Седорф сео на клупу великана!

Foto: Danilo Gemito / Zuma Press / Profimedia

Holandski stručnjak Klarens Sedorf novi je trener Korintijansa, saopštio je danas brazilski klub.

Kako je saopšteno, Sedorf (50) je sa čelnicima Korintijansa potpisao ugovor do kraja 2027. godine.

- Prihvatanje ovog izazova je čast, ali i ogromna odgovornost. Ovde sam da dam sve od sebe i izgradim tim koji se bori za svaku loptu, svaki minut, svaku pobedu - rekao je novi trener Korintijansa, a prenosi klupski sajt.

Sedorf se tako vratio trenerskom poslu posle sedam godina, nakon što je bio selektor Kameruna. 

Pre toga je kratko sedeo na klupama španskog Deportiva A Korunje, kineskog Šenžena i italijanskog Milana.

Holanđaninu će prvi zadatak biti da klubu obezbedi opstanak u Seriji A. 

Sedmostruki šampion Brazila i prvak Južne Amerike iz 2012. godine sedam kola pre kraja ima samo bod više od zone ispadanja. 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"