Klarens Sedorf seo na klupu velikana!

Veliko pojačanje.

Foto: Danilo Gemito / Zuma Press / Profimedia

Holandski stručnjak Klarens Sedorf novi je trener Korintijansa, saopštio je danas brazilski klub.

Kako je saopšteno, Sedorf (50) je sa čelnicima Korintijansa potpisao ugovor do kraja 2027. godine.

- Prihvatanje ovog izazova je čast, ali i ogromna odgovornost. Ovde sam da dam sve od sebe i izgradim tim koji se bori za svaku loptu, svaki minut, svaku pobedu - rekao je novi trener Korintijansa, a prenosi klupski sajt.

Sedorf se tako vratio trenerskom poslu posle sedam godina, nakon što je bio selektor Kameruna.

Pre toga je kratko sedeo na klupama španskog Deportiva A Korunje, kineskog Šenžena i italijanskog Milana.

Holanđaninu će prvi zadatak biti da klubu obezbedi opstanak u Seriji A.

Sedmostruki šampion Brazila i prvak Južne Amerike iz 2012. godine sedam kola pre kraja ima samo bod više od zone ispadanja.



