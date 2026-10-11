Klarens Sedorf seo na klupu velikana!
Veliko pojačanje.
Holandski stručnjak Klarens Sedorf novi je trener Korintijansa, saopštio je danas brazilski klub.
Kako je saopšteno, Sedorf (50) je sa čelnicima Korintijansa potpisao ugovor do kraja 2027. godine.
- Prihvatanje ovog izazova je čast, ali i ogromna odgovornost. Ovde sam da dam sve od sebe i izgradim tim koji se bori za svaku loptu, svaki minut, svaku pobedu - rekao je novi trener Korintijansa, a prenosi klupski sajt.
Sedorf se tako vratio trenerskom poslu posle sedam godina, nakon što je bio selektor Kameruna.
Pre toga je kratko sedeo na klupama španskog Deportiva A Korunje, kineskog Šenžena i italijanskog Milana.
Holanđaninu će prvi zadatak biti da klubu obezbedi opstanak u Seriji A.
Sedmostruki šampion Brazila i prvak Južne Amerike iz 2012. godine sedam kola pre kraja ima samo bod više od zone ispadanja.
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