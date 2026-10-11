ŽELJKO HUBAČ USRED FONTANE MAŠE ZASTAVOM, BLOKADERI PLOČAMA ZAUSTAVLJAJU VODU! Snimci iz Leskovca izazvali lavinu podsmeha na mrežama

Snimci Željka Hubača, trećeg kandidata na Studentskoj listi, koji stoji usred fontane u Leskovcu i maše zastavom, izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukao je drugi snimak, na kojem se vidi kako okupljeni pokušavaju da zaustave mlazove vode postavljanjem ploča preko prskalica.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama danas su se proširili video-snimci iz Leskovca, na kojima se, prema objavama korisnika, nalazi Željko Hubač, treći kandidat na izbornoj listi koju podržavaju studenti u blokadi.

Na jednom od snimaka vidi se muškarac koji stoji usred gradske fontane, maše zastavom i nešto uzvikuje, dok se u njegovoj neposrednoj blizini ne vidi osoba kojoj se obraća.

Željko Hubač, treći na "studentskoj" listi bez studenata, pronađen pijan u Leskovcu kako se svađa sa prolaznicima dok stoji u fontani koja ga istovremeno trezni... Najjača kampanja ikad 🤣🤣🤣 https://t.co/DhwNvldar9 — Mr. X (@nismoistiX) October 11, 2026

Prizor je ubrzo postao predmet brojnih komentara, a korisnici društvenih mreža nisu štedeli dosetke na račun Hubača.

„Ne dirajte čoveka, nije se kupao od prekjuče, a sinoć u Nišu ga Ratko preznojio“, napisao je jedan korisnik.

„Je l' on obavešten da je na studentskoj listi?“, zapitao se drugi.

„Sad mi javljaju fontana doživela stres“, glasio je još jedan od komentara koji su se proširili mrežama.

Jebeni spektakl u Leskovcu! Morali su blokaderi da ugase fontanu kako bi izvukli pijanog Hubača iz nje, ali nisu znali kako i gde, pa su prekrili prskalice kockama koje su poskidali sa trga u centru grada. Ovo ne može da se izmisli 🤣🤣🤣 https://t.co/JbOXgFNcrv — PASHA (@jedanjepasha) October 11, 2026

Pločama pokušavali da zaustave fontanu

Međutim, posebnu pažnju izazvao je naredni snimak, za koji se u objavama tvrdi da prikazuje pokušaj okupljenih da pomognu Hubaču da izađe iz fontane.

Na tom snimku vidi se kako nekoliko osoba postavlja ploče preko otvora iz kojih izbija voda, pokušavajući da zaustavi mlazove fontane.

Prema tvrdnjama koje prate objavljeni materijal, reč je o učesnicima blokada, dok se navodi i da su ploče uzete sa gradskog trga. Ove okolnosti nisu nezavisno potvrđene.

Upravo taj prizor izazvao je dodatne reakcije, pa su korisnici društvenih mreža komentarisali ne samo Hubačev boravak u fontani već i neobičan način na koji su okupljeni pokušavali da reše situaciju.

Snimci su tako iz lokalnog događaja prerasli u temu političkih rasprava na internetu, pre svega zbog činjenice da se Hubač nalazi na visokom mestu izborne liste.

Od fontane do političke polemike

Za deo korisnika društvenih mreža čitava scena bila je povod za šalu, dok su drugi otvorili pitanje javnog nastupa kandidata koji pretenduju na odgovorne političke funkcije.

U komentarima su se nizale ironične opaske o tome kako izgledaju predizborni nastupi, ali i o pokušajima okupljenih da intervenišu postavljanjem ploča preko prskalica.

Ono što je izvesno jeste da su snimci iz Leskovca privukli pažnju javnosti i postali još jedna tema rasprave o kandidatima Studentske liste, ovog puta ne zbog njihovog političkog programa, već zbog nesvakidašnjih scena zabeleženih u centru grada.