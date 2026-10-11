VILDOZA KAO KECMAN! Nestvaran pogodak Partizanovog Argentinca (VIDEO)
Nestvaran pogodak košarkaša Partizana.
Crno-beli na poluvremenu protiv Beča vode sa 51:38, a nestvaran pogodak videli smo u poslednjoj sekundi prvog poluvremena.
Naime, Luka Vildoza je primio loptu ispod svog koša, napravio nekoliko driblinga i sa više od pola terena pogodio uz zvuk sirene.
Evo kako je to izgledalo:
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