VILDOZA KAO KECMAN! Nestvaran pogodak Partizanovog Argentinca (VIDEO)

Nestvaran pogodak košarkaša Partizana.

STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crno-beli na poluvremenu protiv Beča vode sa 51:38, a nestvaran pogodak videli smo u poslednjoj sekundi prvog poluvremena.

Naime, Luka Vildoza je primio loptu ispod svog koša, napravio nekoliko driblinga i sa više od pola terena pogodio uz zvuk sirene.

Evo kako je to izgledalo: