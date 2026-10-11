Košarka

VILDOZA KAO KECMAN! Nestvaran pogodak Partizanovog Argentinca (VIDEO)

Filip Milošević

11. 10. 2026. u 21:08 >> 21:09

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Nestvaran pogodak košarkaša Partizana.

ВИЛДОЗА КАО КЕЦМАН! Нестваран погодак Партизановог Аргентинца (ВИДЕО)

STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crno-beli na poluvremenu protiv Beča vode sa 51:38, a nestvaran pogodak videli smo u poslednjoj sekundi prvog poluvremena.

Naime, Luka Vildoza je primio loptu ispod svog koša, napravio nekoliko driblinga i sa više od pola terena pogodio uz zvuk sirene.

Evo kako je to izgledalo:

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