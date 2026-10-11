UŽIVO, PARTIZAN - NOVI PAZAR: Ređaju se šanse u Humskoj!

Partizan i Novi Pazar od 17 časova u Humskoj igraju meč 11. kola Superlige Srbije, prenos utakmice pratite na portalu "Novosti".

FOTO: FK Partizan

Partizan - N. Pazar (drugo poluvreme, 0:0)

74' STATIVA PONOVO SPREČAVA CRNO-BELE! Čumić nakon centaršuta glavom pogađa okvir gola!

66' Najbolja šansa u nastavku! Ljajić je šutirao ali je Lima odličnim blokom izbacio loptu u korner.

63' Pokušavaju crno-beli da stvore višak na levoj strani preko Zubairua, međutim nikako ne uspevaju da stvore neku sto postotnu priliku za pogodak.

54' Uglavnom se igra na sredini terena u drugom poluvremenu. Obe ekipe šalju izuzetno neprecizne pasove, pa ne možemo reći da gledamo neki lepršav fudbal u nastavku.

46' Počelo je drugo poluvreme na stadionu crno-belih u Humskoj.

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je prvo poluvreme, 0:0!

44' Malo je falilo! Simić je pogodio stativu! Crno-beli su se "probudili" u završnici prvog poluvremena.

42' PRVA VELIKA ŠANSA I ZA CRNO-BELE! Demba Sek je najviše skočio u šesnaestercu, odlično zahvatio loptu glavom, ali se Matijašević istakao spektakularnom odbranom.

40' Fenomenalan volej Adema Ljajića sa 20 metara! Marko Milošević je uz velike napore uspeo da odbrani. Korner za Pazarce.

30' Totalno je bezopasan Partizan od početka meča. Ni jedna stvorena šansa za pola sata igre.

22' KAKVA ŠANSA ZA GOSTE! Adem Ljajić je sjajnim pasom izbacio Gadia jedan na jedan sa Miloševićem, napadač ga predriblao, šutirao, ali samo pogodio stativu.

16' Velika šansa za Pazar! Sadi je izašao oči u oči sa golmanom crno-belih ali se spetljao pa čak nije uspeo ni da šutira.

9' Partizan za sada bez ozbiljne kontrole meča, uglavnom gostujući tim ima posed lopte u svojim nogama.

1' Meč u Humskoj je počeo!

Uoči meča:

Stadion Partizana, sudija: Miloš Milanović

Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević – Zeković, Baba – Sek, Miladinović, Zubairu – Kojzek.

Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Stanković – Gadio, Davidović – Sadi, Togbe, Dauda – Ljajić.

Imperativ pobede za crno-bele: Izabranici Saše Ilića nalaze se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i trenutno zauzimaju tek 12. poziciju na tabeli. Nakon tronedeljne reprezentativne pauze, pobeda im je apsolutni imperativ kako bi krenuli ka vrhu.

S druge strane gostujući tim, koji sa klupe predvodi Strahinja Pandurović (nekadašnji trener Teleoptika i pomoćnik u Partizanu), zauzima 8. mesto na tabeli sa 13 bodova.

Glavna uzdanica gostiju biće legendarni bivši fudbaler Partizana, Adem Ljajić.