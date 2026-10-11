KAD BI SODOMA I GOMORA BILE ČOVEK: Pogledajte skandalozan snimak blokadera Mateje Nikolića kojeg N1 kuje u zvezde (VIDEO)

GOVORNIK ispred "Studentske" liste u Nišu blokader Mateja Nikolić, ili blokaderka, videćemo uskoro, ima iza sebe jedan interesantan snimak, onaj koji nastaje kada se osećaš rasterećeno i slobodno u svom okruženju.

Foto: Printskrin

Dok N1 citira "studenta" i blokadera Mateju Nikolića, on u slobodno vreme ima neke druge planove, te se čovek, mlad i obrazovan, suva elita, zabavlja u stilu miljea iz kojeg dolazi.

Foto: Printskrin Blokaderska N1 citira blokadera Mateju Nikolića

Pogledajte te neverovatne pokrete ovog, valjda "gospodina":

Lep program za građane. Što reče jedan njihov profesor, 25. oktobra bi organizovao žurke, a vidimo ko bi bio ili bila glavna zvezda tih bahanalija.

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