Politika

KAD BI SODOMA I GOMORA BILE ČOVEK: Pogledajte skandalozan snimak blokadera Mateje Nikolića kojeg N1 kuje u zvezde (VIDEO)

В.Н.

11. 10. 2026. u 20:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GOVORNIK ispred "Studentske" liste u Nišu blokader Mateja Nikolić, ili blokaderka, videćemo uskoro, ima iza sebe jedan interesantan snimak, onaj koji nastaje kada se osećaš rasterećeno i slobodno u svom okruženju.

КАД БИ СОДОМА И ГОМОРА БИЛЕ ЧОВЕК: Погледајте скандалозан снимак блокадера Матеје Николића којег Н1 кује у звезде (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Dok N1 citira "studenta" i blokadera Mateju Nikolića, on u slobodno vreme ima neke druge planove, te se čovek, mlad i obrazovan, suva elita, zabavlja u stilu miljea iz kojeg dolazi.

Foto: Printskrin

Blokaderska N1 citira blokadera Mateju Nikolića

Pogledajte te neverovatne pokrete ovog, valjda "gospodina":

Lep program za građane. Što reče jedan njihov profesor, 25. oktobra bi organizovao žurke, a vidimo ko bi bio ili bila glavna zvezda tih bahanalija. 

BONUS VIDEO: “Borićemo se za život svakog deteta”: Moćna poruka u spotu “Ujedinjene Srbije”

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao