Košarka

Povreda koja je zabrinula sve zvezdaše: Poznato da li će Rijera računati na Austrijanca!

Новости.онлине/С.С.

11. 10. 2026. u 17:30

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Protiv Kragujevčana je ranije napustio teren.

Повреда која је забринула све звездаше: Познато да ли ће Ријера рачунати на Аустријанца!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ušla je zebnja u srca navijača Crvene zvezde, kada je Mohamed Čam u 25. minutu utakmice sa Radničkim 1923 iz Kragujevca, morao da napusti teren stadiona "Čika Dača" zbog povrede.

Ipak, prema saznanjima Meridian sporta, Čam je dobio udarac i ne čeka ga duga pauza, pošto će biti spreman za prvu utakmicu Lige konferencija protiv Lugana u Švajcarskoj, koja se igra u četvrtak, 15. oktobra, od 18.45 časova.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Austrijski fudbaler je standardan u timu Alberta Rijere i španski stručnjak nema taj luksuz da ostane bez važnog igrača pred gostovanje lideru švajcarskog prvenstva. Očekuje se da Čam konkuriše za startnu jedanaestoricu u predstojećem evropskom okršaju.

Podsetimo, Mohameda Čam je ovog leta stigao na Marakanu iz turskog Trabzona i do sada je odigrao 14 mečeva, uz jedan postignut gol. Bilo je to protiv Larnea iz Severne Irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, kada su crveno-beli prošli dalje.

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