VIŠE BUKE NEGO LJUDI? Snimak iz Novog Sada otkriva potpuni debakl blokadera

Kolika je popularnost blokadera jasno pokazuje snimak iz Novog Sada gde su navodno pokušali da održe protest.

Foto: Printskrin

Šaka jada umesto demonstranata. Kada su pokušali da organizuju takozvani protest u Novom Sadu na ulice se sjatila tek nekolicina njih.

Kako se jasno vidi na snimku politički zgubidani su blikirali cenatra grada i izveli nadvodni performans na pešačkom prelazu.

Inače, bilo ih je manje nego što u svako doba dana stoji ispored malo bolje pekare u Novom sadu.

Toliko o popularnosti, i to samo dve nedelje pred izbore.

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