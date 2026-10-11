VIŠE BUKE NEGO LJUDI? Snimak iz Novog Sada otkriva potpuni debakl blokadera
Kolika je popularnost blokadera jasno pokazuje snimak iz Novog Sada gde su navodno pokušali da održe protest.
Šaka jada umesto demonstranata. Kada su pokušali da organizuju takozvani protest u Novom Sadu na ulice se sjatila tek nekolicina njih.
Kako se jasno vidi na snimku politički zgubidani su blikirali cenatra grada i izveli nadvodni performans na pešačkom prelazu.
Inače, bilo ih je manje nego što u svako doba dana stoji ispored malo bolje pekare u Novom sadu.
Toliko o popularnosti, i to samo dve nedelje pred izbore.
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