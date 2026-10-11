Politika

VIŠE BUKE NEGO LJUDI? Snimak iz Novog Sada otkriva potpuni debakl blokadera

24седам

11. 10. 2026. u 21:00

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Kolika je popularnost blokadera jasno pokazuje snimak iz Novog Sada gde su navodno pokušali da održe protest.

ВИШЕ БУКЕ НЕГО ЉУДИ? Снимак из Новог Сада открива потпуни дебакл блокадера

Foto: Printskrin

Šaka jada umesto demonstranata. Kada su pokušali da organizuju takozvani protest u Novom Sadu na ulice se sjatila tek nekolicina njih.

Kako se jasno vidi na snimku politički zgubidani su blikirali cenatra grada i izveli nadvodni performans na pešačkom prelazu.

Inače, bilo ih je manje  nego što u svako doba dana stoji ispored malo bolje pekare u Novom sadu.

Toliko o popularnosti, i to samo dve nedelje pred izbore.

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