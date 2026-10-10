DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 11. OKTOBAR: Devicu očekuju rasprave s rođacima, Jarca promena planova, Ribe problemi na putovanju

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 11. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući finansija i rizika pravi izazovne aspekte sa vašim vladaocima Marsom i Plutonom, donoseći vam prilike za zaradu ali i neočekivane izdatke. Očekuje vas više izlazaka i viđanja sa prijateljima. Podložnost povredama.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući partnerskih odnosa pravi opoziciju sa Hironom u kući prepreka upozoravajući na rasprave sa voljenom osobom zbog nerešenih pitanja iz prošlosti. Sukobi sa nadređenima i autoritetima. Osetljiv urogenitalni trakt.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Planeta ljubavi i novca, Venera, koja upravlja vašim ljubavnim životom i kreativnošću, u kvadratu sa Marsom u kući komunikacija, donosi vam finansijske probleme i rasprave i sukobe sa emotivnim partnerom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući emotivnog života donosi vam probleme u ljubavi. Imate priliku za zaradu preko saradnje sa strancima ali i da završite nešto u vezi sa nasledstvom, podelom bračne imovine ili stipendijom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući privatnog života, upozorava na rasprave sa ženama u porodici. Neočekivan preokret u poslovnom dogovoru sa strancima. Susret sa interesantnom osobom može da preraste u nešto ozbiljnije. Nesanica.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Napeti aspekti Meseca u kući komunikacija donose konflikte sa rođacima. Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom, u kući privatnog života pravi sekstil sa Plutonom, donoseći vam uspeh u poslu.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec, vladalac vaše karijere, u kući posla ali i ljubavi, donosi vam vanredne troškove i ljubomorne scene. Susret sa nekim koga poznajete preko posla. Slobodne Vage imaju priliku da započnu novu vezu preko društvene mreže.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u vašem znaku aktivira fiksni kvadrat donoseći vam emotivne, poslovne i zdravstvene probleme. Izbegavajte podizanje kredita i rizična ulaganja. Mogućnost za uvećanje prihoda preko nekretnina ili samostalne delatnosti.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mars u devetoj kući obrazuje napet apsekt sa Venerom, planetom ljubavi, donoseći vam strastveni susret na putovanju, predavanju ili seminaru. Mesec u kući ograničenja upozorava da povedete više računa o finansijama.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec, vladalac partnerskih odnosa, u kući neočekivanih situacija, donosi vam promenu planova i vanredne troškove. Uvećanje prihoda preko kreativnih zanimanja, pravnih pitanja, saradnje sa strancima, stipendija.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući karijere aktivira fiksni kvadrat donoseći rasprave sa nadređenima i članovima porodice. Finansijski uspeh preko društvenog angažmana, prijatelja, nekonvencionalnih vidova zarade, stranaca, medija ili interneta.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sa naglašenom devetom kućom u koju ulazi i Mesec mogući su problemi na putovanjima, sa strancima ili pravnim pitanjima. Uspešan dogovor sa uticajnom osobom. Voljena osoba očekuje da porazgovarate o važnom pitanju. Unosite više vitamina.