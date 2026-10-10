ROK LEGENDE NASTUPILE U BEOGRADU: "Deep Purple" pred domaćom publikom (FOTO)
LELENDARNA britanska grupa "Deep Purple" nastupila je večeras u "Beogradskoj areni", u okviru evropske turneje "Mad in Europe", pred domaćom publikom koja je imala priliku da uživa u zvuku jednog od najuticajnijih bendova u istoriji hard roka.
Tokom višedecenijske karijere, "Deep Purple" iznedrio je brojne pesme koje su postale klasici svetske rok muzike, među kojima se posebno izdvajaju "Smoke on the Water" i "Highway Star".
Prepoznatljivi gitarski rifovi i zvuk Hamond orgulja obeležili su njihov muzički izraz i učinili ih jednim od najvažnijih imena rok scene.
Aktuelnu postavu čine Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey i Simon McBride, dok je publiku pre glavnog nastupa zagrejao britanski bend "Jayler".
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