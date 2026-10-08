Pravo niotkuda! Pep Gvardiola se vraća na Etihad
Iako je ovog leta završena jedna od najdužih i najuspešnijih treniraskih era u modernoj istoriji fudbala, Pep Gvardiola se sprema za povratak na mesto koje mu je obeležilo život.
Kako prenosi renomirani italijanski insajder Fabricio Romano, španski stručnjak će sledeće nedelje ponovo zakoračiti na stadion "Etihad".
Ipak, za sve navijače engleskog giganta koji su se ponadali veleobrtu, važna napomena – nema govora o njegovom povratku u trenirasku ulogu. Gvardiola na stadion dolazi u potpuno novoj ulozi, ovoga puta isključivo kao gledalac na tribinama.
Španac planira da uživo prisustvuje velikom derbiju Lige šampiona između Mančester sitija i Pari Sen Žermena, koji je zakazan za sredu, 14. oktobar. Biće to svakako emotivan i zanimljiv prizor za sve ljubitelje fudbala, s obzirom na to da će čovek koji je punu deceniju diktirao tempo pored aut-linije, sada posmatrati svoj bivši tim iz potpuno drugačije perspektive.
Podsetimo, Gvardiola je napustio Mančester siti u leto 2026. godine, nakon što je na klupi „Građana“ proveo tačno deset godina. Tokom tog perioda izgradio je neraskidivu vezu sa klubom i navijačima, koju ni odlazak iz Mančestera nije mogao da ugasi. Njegov povratak dolazi u veoma važnom trenutku za Siti, koji se na terenu suočava sa aktuelnim evropskim prvakom PSŽ-om, ali i van njega, gde vodi pravne bitke zbog kojih je klub pod velikim pritiskom javnosti.
Gvardiola je nedavno poslao i snažnu poruku podrške predsedniku Haldunu Al Mubaraku, izvršnom direktoru Feranu Sorijanu, igračima i navijačima širom sveta:
- Želim da svaki navijač Mančester sitija zna da sam ovde, više nego ikada. Biću uz vas."
Okršaj protiv PSŽ-a biće veliki ispit za obe ekipe na početku nove evropske sezone. Mančester siti je u prvom kolu ostvario rutinsku pobedu protiv Porta sa 2:0, dok su „Sveci“ iz Pariza demonstrirali silu protiv Slovana iz Bratislave, slavivši sa čak 6:1.
Preporučujemo
Albanka pred utakmicu uhvaćena u nestvarnim scenama
08. 10. 2026. u 09:31 >> 09:48
Evo ko je prvi rival Novaka Đokovića na mastersu u Šangaju
08. 10. 2026. u 09:18
Arsenal završava veliki posao: Jedan od najboljih igrača ostaje u klubu!
08. 10. 2026. u 09:08
CEO REGION U NEVERICI! Edin Džeko se krsti kao pravoslavac
08. 10. 2026. u 06:42 >> 09:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)