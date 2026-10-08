Pravo niotkuda! Pep Gvardiola se vraća na Etihad

Iako je ovog leta završena jedna od najdužih i najuspešnijih treniraskih era u modernoj istoriji fudbala, Pep Gvardiola se sprema za povratak na mesto koje mu je obeležilo život.

AP Photo/Dave Thompson

Kako prenosi renomirani italijanski insajder Fabricio Romano, španski stručnjak će sledeće nedelje ponovo zakoračiti na stadion "Etihad".

Ipak, za sve navijače engleskog giganta koji su se ponadali veleobrtu, važna napomena – nema govora o njegovom povratku u trenirasku ulogu. Gvardiola na stadion dolazi u potpuno novoj ulozi, ovoga puta isključivo kao gledalac na tribinama.

Španac planira da uživo prisustvuje velikom derbiju Lige šampiona između Mančester sitija i Pari Sen Žermena, koji je zakazan za sredu, 14. oktobar. Biće to svakako emotivan i zanimljiv prizor za sve ljubitelje fudbala, s obzirom na to da će čovek koji je punu deceniju diktirao tempo pored aut-linije, sada posmatrati svoj bivši tim iz potpuno drugačije perspektive.

Podsetimo, Gvardiola je napustio Mančester siti u leto 2026. godine, nakon što je na klupi „Građana“ proveo tačno deset godina. Tokom tog perioda izgradio je neraskidivu vezu sa klubom i navijačima, koju ni odlazak iz Mančestera nije mogao da ugasi. Njegov povratak dolazi u veoma važnom trenutku za Siti, koji se na terenu suočava sa aktuelnim evropskim prvakom PSŽ-om, ali i van njega, gde vodi pravne bitke zbog kojih je klub pod velikim pritiskom javnosti.

Gvardiola je nedavno poslao i snažnu poruku podrške predsedniku Haldunu Al Mubaraku, izvršnom direktoru Feranu Sorijanu, igračima i navijačima širom sveta:

- Želim da svaki navijač Mančester sitija zna da sam ovde, više nego ikada. Biću uz vas."



Okršaj protiv PSŽ-a biće veliki ispit za obe ekipe na početku nove evropske sezone. Mančester siti je u prvom kolu ostvario rutinsku pobedu protiv Porta sa 2:0, dok su „Sveci“ iz Pariza demonstrirali silu protiv Slovana iz Bratislave, slavivši sa čak 6:1.

