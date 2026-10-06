OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.