Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

06. 10. 2026. u 09:45

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Utorak

20.00 MK Dons - Brentford U21 GG (1.43)

20.45 Vorington taun - Vorkington GG (1.48)
20.45 Hrvatska - Španija GG (1.73)

Ukupna kvota: 3.66

 

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