Politika

SKANDAL: Lider Studentske liste izjednačio velikog vladiku Nikolaja sa Stepincem (VIDEO)

В.Н.

06. 10. 2026. u 09:48

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BLOKADERSKI "ideolog" Jovo Bakić, u još jednom napadu autošovinizma, izjednačio je Vladiku Nikolaja Velimirovića sa ustaškim kardinalom Stepincem.

СКАНДАЛ: Лидер Студентске листе изједначио великог владику Николаја са Степинцем (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Srbi Pija Dvanaestog zovu fašističkim Papom. Ako je Pije Dvanaesti fašistčki papa, šta je Vladika Nikolaj Velimirović? Ili, ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je "ovaj"? - naveo je Bakić.

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