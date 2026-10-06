SKANDAL: Lider Studentske liste izjednačio velikog vladiku Nikolaja sa Stepincem (VIDEO)
BLOKADERSKI "ideolog" Jovo Bakić, u još jednom napadu autošovinizma, izjednačio je Vladiku Nikolaja Velimirovića sa ustaškim kardinalom Stepincem.
- Srbi Pija Dvanaestog zovu fašističkim Papom. Ako je Pije Dvanaesti fašistčki papa, šta je Vladika Nikolaj Velimirović? Ili, ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je "ovaj"? - naveo je Bakić.
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