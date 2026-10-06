SKANDAL: Lider Studentske liste izjednačio velikog vladiku Nikolaja sa Stepincem (VIDEO)

Posle skoro dve godine blokada i studentskih protesta, politička pozadina ovog pokreta sve je vidljivija. Ono na šta je mesecima upozoravao Aleksandar Vučić, bivši predsednik Srbije, a sad prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za izbor predsednika Vlade, Aleksandar Vučić upozoravao, sada dobija konkretnu političku formu. imena i zahteve. Tako, na primer, Nenad Čanak, koji se decenijama zalaže za menjanje statusa Vojvodine, ponovo je otvorio ovo pitanje i pozvao na razgovore o budućem uređenju pokrajine. Njegova poruka stiže u trenutku kad se političke snage povezane s blokadama pripremaju za parlamentarne izbore, pa se neminovno postavlja pitanje - da li su protesti bili samo borba za studentske zahteve ili su bili i prostor za artikulaciju mnogo šireg političkog projekta?