Tompson oduševljen navijačima: "Nisam imao pojma o tome"

Verujem da sigurno mogu da imam ovakve utakmice tokom čitave sezone, naglasio je najbolji pojedinac u pobedi Partizana nad Megom.

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Košarkaši Partizana pobedom su započeli ovosezonski juriš na ABA ligu. Ekipa Đoana Penjaroje savladala je Megu sa ubedljivih 83:59 i upisala četvrtu pobedu u sezoni.

Najefikasniji u pobedničkom taboru bio je Itan Tompson, koji je ubacio 21 poen uz šest pogođenih trojki i sedam skokova. Partija Amerikanca može posebno da raduje navijače Partizana pošto je, nakon nešto sporijeg početka u Evroligi, odigrao najbolji meč od dolaska u Beograd.

- Odlično je ponovo pobediti. Izašli smo na posao i pobedili kao tim. Stručni štab mi je davao dodatno samopouzdanje i podstrekivao da šutiram. On mi je davao dodatno samopouzdanje, govorio da šutiram iz otvorenih pozicija.

Bek Partizana prvi put igra košarku na Starom kontinentu, a novinare je zanimalo šta ga je najviše iznenadilo po dolasku u Evropu. Očekivano, istakao je navijače.

- Posle tri utakmice u Evroligi, najveća stvar mi je okruženje koje ne čudesno. Tu pre svega mislim na podršku navijača na gostovanju, zaista to cenim i nisam imao pojma o tome. Naravno, razlikuje se i stil igre na koji se prilagođavam, ali to je proces - naglasio je Tompson i dodao:

- Najzahtevniji je spejsing na terenu koji je drugačiji. Ono na šta sam ja navikao jeste znatno više prostora, bez pravila tri sekunde i to je manje-više to.

Mnogi nisu verovali u dobar početak sezone crno-belih, ali igrači i stručni štab jesu.

- Kao igrač, moraš da očekuje ono što je najbolje za tebe i tim. Kao što sam već rekao, izlazak na teren sa ciljem da pobediš je naš posao. Svi u timu su uradili sjajan posao, bodre me i daju mi sitne savete, ne mogu da izdvojim samo jednu osobu.

Za kraj, upitan je da li može ovakve partije da pruža u kontinuitetu.

- Da, naravno. Osećam da sam igrač tog nivoa i verujem da sigurno mogu da imam ovakve utakmice tokom čitave sezone - zaključio je Itan Tompson.