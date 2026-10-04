Avdalović pred Partizan: "Za nas je ovo veliki..."
Crno-beli apsolutni favoriti protiv najmlađeg tima ABA lige.
Trener košarkaša Mege Vule Avdalović izjavio je da će disciplina i borbenost njegovog tima predstavljati "ključ" na meču drugog kola regionalne ABA lige protiv Partizana.
Košarkaši Mege gostovaće sutra od 18.30 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipi Partizana u drugom kolu grupe B ABA lige.
"Pred nama je veoma teška i zahtevna utakmica protiv Partizana, tima koji trenutno igra na visokom nivou i ima izuzetan kvalitet na svim pozicijama. Mi smo se maksimalno pripremili u ovoj nedelji. Radili smo na detaljima, na odbrani i napadu, na tome da budemo agresivni od prve do poslednje sekunde. Znamo da moramo da budemo disciplinovani, da kontrolišemo skok i da iskoristimo svaku priliku koju nam pruže", rekao je Avdalović, preneo je zvanični sajt kluba.
Svojevremeni košarkaš crno-belih zna da ovaj duel predstavlja šansu njegovim pulenima za dokazivanje:
"Za nas je ovo veliki izazov i prilika da pokažemo karakter. Ići ćemo da se borimo za svaku loptu i da damo maksimum. Ako budemo igrali kao tim i sa velikom borbenošću, verujem da možemo da budemo konkurentni i da stvorimo probleme Partizanu", dodao je trener Mege.
Prvotimac Mege Andrej Mušicki izjavio je da njegov tim zna kvalitete Partizana.
"Očekuje nas teška i izazovna utakmica protiv Partizana koji na startu sezone igra odlično u Evroligi. Znamo njihove kvalitete. Spremali smo se za ovaj meč, motivisani smo da damo sve od sebe i odigramo dobar meč", istakao je Mušicki.
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