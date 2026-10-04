VUČIĆ PODSETIO NA KOŠTUNIČINA ZLODELA I OČITAO LEKCIJU BLOKADERIMA: Zahvalnosti onima koji služe tuđim interesima nikada nema
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić podsetio je da je bivši premijer Vojislav Koštunica Srbe izručivao u Hag u džakovima.
- Za to smo dobili nezavisnu CG, proglašenje nezavisnog (tzv.) Kosova. Zahvalnosti onima koji služe tuđim interesima nikada nema. Da li će oni sutra reći, dan posle izbora, "uvodimo sankcije Rusiji"? Da. Onda će vam reći pitajte plenum. Važno je da ljudi vide ko donosi odluke, niko ne zna ko je plenum, ko spolja naređuje. Nama je potrebno da se narod pita, ali ne plenum - kaže Vučić.
Ističe da je važno da SNS ima apsolutnu većinu i da ne zavisi ni od koga.
- Oni ako imaju sve ostale, sem naše liste napraviće većinu, jer će stranci da ih nateraju. Znam naše političke stranke, koliko je mekana kičma kod njih, i kako bi ih okrenuli na drugu stranu. Ako ljudi ne glasaju za nas, neka znaju da je to glas za blokadere - kaže Vučić.
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