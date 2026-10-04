Fight club

Čeka nas pravi UFC spektakl krajem godine: Objavljen spisak borbi, goreće Las Vegas

У. Ћ.

04. 10. 2026. u 16:02

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Očekuje se da priredba u Las Vegasu bude jedan od centralnih MMA događaja godine.

Чека нас прави УФЦ спектакл крајем године: Објављен списак борби, гореће Лас Вегас

Credit: Louis Grasse / imago sportfotodienst / Profimedia

UFC je već ponudio nekoliko velikih razloga zbog čega navijači širom sveta sa nestrpljenjem iščekuju 12. decembar, kada će Las Vegas biti domaćin UFC 335 priredbe. Glavna borba večeri doneće obračun Čarlsa Oliveire i Dijega Lopeza za „BMF“ titulu.

Oliveira u ovaj duel ulazi sa skorom 37-11, dok Lopez ima 28 pobeda i osam poraza. Njihov okršaj biće centralni događaj večeri, ali program u Las Vegasu doneće još nekoliko veoma zanimljivih borbi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Posebnu pažnju privlači povratak Aleksa Pereire.

Brazilac, koji ima učinak 13-4, nastaviće karijeru u teškoj kategoriji, a protivnik će mu biti Sergej Pavlovič, vlasnik skora 21-3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na programu su i borbe Džoa Pajfera protiv Boa Nikala, kao i duel Brendona Morena i Čarlsa Džonsona. Pajfer u meč ulazi sa 16 pobeda i tri poraza, Nikala ima skor 9-1, dok Moreno ima 24-10-2, a Džonson 20-9.

Najava UFC 335 stigla je tokom noći u kojoj je održan UFC 332 u Solt Lejk Sitiju. Među borbama večeri bila je i premijera Roberta Soldića u UFC-u, a hrvatski borac je debi završio pobedom nad Haosom Vilijamsom jednoglasnom odlukom sudija.

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