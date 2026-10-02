Od Vest Hema i Aston Vile do bokserskog ringa: Bivši reprezentativac Velsa prihvatio novi izazov

Bivši velški reprezentativac Džejms Kolins odlučio je da posle fudbalske karijere isproba nešto potpuno drugačije. Nekadašnji defanzivac Vest Hema i Aston Vile uskoro će debitovati u bokserskom ringu.

Foto: Printskrin/Instragram/@TheSunFootball

Kolins je samo jedan u nizu bivših fudbalera koji su se nakon završetka karijere opredelili za boks. Rio Ferdinand je svojevremeno razmatrao takav korak, dok su Leon Mekenzi i Kertis Vudhaus čak izgradili ozbiljne bokserske karijere.

Četrdesettrogodišnji Velšanin je tokom fudbalske karijere odigrao čak 279 utakmica u Premijer ligi. Ponikao je u Kardif Sitiju, a najveći deo karijere proveo je u Vest Hemu i Aston Vili. Od profesionalnog fudbala oprostio se 2019. godine.

Sada ga očekuje novi izazov. Kolins će prvi put stati u ring na predmeču jednog od narednih događaja organizacije Misfits Boxing.

Njegov meč najavljen je putem društvenih mreža, gde je organizacija otkrila da će se Kolins, poznat pod nadimkom "Džindž", suprotstaviti internet senzaciji Big Staksu.

-Big Staks je pronašao svog do sada najvećeg izazivača u bivšem velškom fudbaleru Džejmsu "Džindž" Kolinsu - navela je organizacija u najavi, uz dodatak da će se veliki događaj održati 10. oktobra u Londonu.

Glavna borba večeri u "Koper Boks areni" biće duel Džoija Eseksa i Dapera Lafsa, dok će Kolinsov protivnik u ring ući sa nadimkom "najopasniji čovek u Britaniji".

Big Staks je početkom ovog meseca došao do pobede protiv Džordana Mekena u veoma neizvesnom meču. U tu borbu ušao je kao zamena za Tomasa Skinera, nekadašnju zvezdu emisije "Aprentisa", koji je odustao od nastupa iz za sada nepoznatih razloga.

Kolins iza sebe ima i bogatu reprezentativnu karijeru. Za Vels je odigrao 51 utakmicu i bio deo tima koji je na Evropskom prvenstvu 2016. godine stigao do polufinala. Velšani su tada zaustavljeni od Portugala, a Kolins je nastupio u tom meču.

‼️ James Collins on the Pads ahead of his bout against Big Stacks on October 10th in London 🥊



[@TheSunFootball | IG] pic.twitter.com/WbXV2PNZCN — IFN (@IfnBoxing) September 29, 2026

Na klupskom nivou, sa Vest Hemom je 2006. godine igrao finale FA kupa, dok je četiri godine kasnije sa Aston Vilom stigao do finala Liga kupa. Ipak, oba finala završio je porazom.

Nakon što je objavio vest o svom bokserskom debiju, Kolins je dobio brojne poruke podrške od nekadašnjih trenera i saigrača.

- Samo napred Džindž- krakto mu je poručio bivši menadžer Vest Hema i nekadašnji selektor Engleske Sem Alardajs.

- Jedva čekam - dodao je njegov nekadašnji saigrač, Karlton Kol.