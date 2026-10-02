Umro Predrag Bojić

Predrag "Peđa" Bojić, dugogodišnji generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, preminuo je u 68. godini.

FOTO: N. Paraušić

Bojić je rođen 28. juna 1959. godine u Peći, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Beogradu, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu 1985. godine.

Aktivno se bavio košarkom u periodu od 1974. do 1990. godine u klubovima Budućnost Peć, Partizan, IMT, Spartak, OKK Beograd i Mladost Zemun. Za Partizan i IMT je u Prvoj saveznoj ligi Jugoslavije odigrao 67 utakmica tokom četiri sezone i postigao 397 koševa. Bio je član sjajne generacije crno–belih.

Kao generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije radio je u periodu od 2000. do 2004. godine, a od 2004. do 2006. je obavljao funkciju generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije i Crne Gore. Bio je direktor Prve savezne lige u sezoni 2006/2007, kao i direktor takmičenja Košarkaške lige Srbije od 2010. do 2013. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu i tri sina.

Datum i mesto sahrane biće objavljeni naknadno.