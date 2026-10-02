Umro Predrag Bojić
Predrag "Peđa" Bojić, dugogodišnji generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, preminuo je u 68. godini.
Bojić je rođen 28. juna 1959. godine u Peći, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Beogradu, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu 1985. godine.
Aktivno se bavio košarkom u periodu od 1974. do 1990. godine u klubovima Budućnost Peć, Partizan, IMT, Spartak, OKK Beograd i Mladost Zemun. Za Partizan i IMT je u Prvoj saveznoj ligi Jugoslavije odigrao 67 utakmica tokom četiri sezone i postigao 397 koševa. Bio je član sjajne generacije crno–belih.
Kao generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije radio je u periodu od 2000. do 2004. godine, a od 2004. do 2006. je obavljao funkciju generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije i Crne Gore. Bio je direktor Prve savezne lige u sezoni 2006/2007, kao i direktor takmičenja Košarkaške lige Srbije od 2010. do 2013. godine.
Iza sebe je ostavio suprugu i tri sina.
Datum i mesto sahrane biće objavljeni naknadno.
Preporučujemo
Hrvat trener jednog od najboljih tenisera sveta
02. 10. 2026. u 08:05
A sada pakao! Da je moglo gore, nije...
02. 10. 2026. u 07:08 >> 07:16
Bruka kakvu Srbija ne pamti!
02. 10. 2026. u 06:54
"Šta li su u njemu videli"? Legendarni trener grmi na jednog košarkaša Crvene zvezde
02. 10. 2026. u 06:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)