NE PREZAJU NI OD ČEGA! Mirjana Nikolić rekla da "želi stabilnost", a blokaderi mesecima blokiraju Srbiju
DOK blokaderka Mirjana Nikolić poručuje da "želi stabilnost", ostaje pitanje kako se ta poruka uklapa u višemesečne blokade i proteste koji su paralisali brojne institucije širom Srbije.
Ana Brnabić je u debati na televiziji N1 sa Mirjanom Nikolić žestoko odgovorila na stavove predstavnice tzv. "Studentske liste".
Jedan od detalja koji pokazuje koliko daleko blokaderi idu u pokušaju da svoje delovanje predstave drugačije, jeste izjava Mirjane Nikolić da "žele stabilnost".
- Mi želimo stabilnost, da se stvari reše, da budu bez nasilja - rekla je Nikolić tokom debate.
Kao da je narod zaboravio šta su blokaderi radili poslednjih godina, od tragedija u OŠ "Vladislav Ribnikar", odnosno u Duboni i Orašju, pa sve do višemesečnih blokada fakulteta, škola i drugih obrazovnih ustanova. Sve vreme traju pokušaji da se Srbija zaustavi, dok su blokade ozbiljno narušile funkcionisanje čitavog sistema sa ciljem da zaustave Srbiju. A Mirjana Nikolić sada kaže da se zalažu za stabilnost?!
Međutim, upravo su blokade fakulteta i prekidi nastave bili jedna od centralnih tema oštre rasprave. Brnabić je tokom debate istakla da je pravo na obrazovanje garantovano Ustavom, ali i ocenila da je to pravo bilo ukinuto tokom blokada.
Upravo je taj nesklad između reči i postupaka bio jedna od tema koja je obeležila sučeljavanje dve kandidatkinje.
Generalno, Brnabić je, s druge strane, branila rezultate vlasti u oblasti obrazovanja i istakla da je neophodno nastaviti sa unapređivanjem standarda života građana i poboljšanjem uslova za sve.
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