Posle poraza od Grčke: Kostić priznao šta mu je najviše žao!
Srpski reprezentatici poklekli golom u poslednjim sekundama.
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela pozitivnim rezultatom da otvori novi ciklus u Diviziji A Lige nacija.
Orlovi su na premijeri poraženi u posednjim sekundama od Grčke rezultatom 1:2, a svoje viđenje meča da je Filip Kostić:
- Jako smo dobro otvorili utakmicu, poveli 1:0, ja sam baš u tom trenutku mislio da ih imamo. Dobro smo stajali, ali smo im u nekim trenucima dali previše prostora. Imamo još tri zahtevne utakmice, kao što je bila i ova večeras, svi igraju danas. Bilo je pozitivnih stvari, a i negativnih. One pozitivne treba zadržati, negativne ispraviti. Idemo dalje, nema stajanja, u nedelju nas čeka još zahtevnija utakmica. - rekao je Kostić.
O "Lalama":
- Holandija je preozbiljna ekipa, moramo da zadržimo sve što možemo. Imamo puno novih igrača i nema stajanja.
Ostaje žal zbog Tadićevog poraza u povratničkom meču...
- Žao mi je zbog zbog Dušana Tadića... Bilo mi je žao i ovaj, odradio sam posao koji je selektor zahtevao od mene. Imao je u vidu da sam kasno poeo sa pripremama, dobro sam se osećao na treningu i... biće sve bolje i bolje.
O povratku bivšeg kapitena u nacionalni tim:
- Pa, naravno, ja sam se najviše obradovao, a mislim i drugi podjednako. Velika je čast što nam se on vratio... Mislim da ima neki utisak kao da nije ni odlazio, jako nam znači sve to, za igru i celu atmosferu. On je jedan od najboljih igrača u istoriji Srbije. Tako da to moramo da poštujemo i ne smemo tako lako da se odričemo naših igrača. Posebno takvih kao što je Dušan Tadić.
- Pa, jeste... ali... šta je, tu je. Mislim da će u nedelju imati mnogo veću podršku. Moramo da se držimo zajedno, moramo da idemo dalje i, biti pozitivni i verovati - zaključio je Filip Kostić.
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