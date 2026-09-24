Evo kad i gde uživo možete da gledate TV prenos meča Crvena zvezda - Žalgiris
"Crveno-beli" pale motore...
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Areni otvaraju novu sezonu Evrolige, utakmicom protiv favorizovamnog Žalgirisa koji, prema predikcijama, ima ekipu za TOP 6.
Duel "crveno-belih" i "zelenih" na programu je od 20 časova, a TV prenos uživo moći ćete da gledate na kanalu Arena Sport Premijum 1.
- Radujemo se punoj Areni, našim navijačima i energiji koju će nam doneti. Žalgiris je u boljem takmičarskom ritmu od nas, odigrali su dve utakmice već, tako da su tu u prednosti. Počeli su pre nas, ušli su u ritam. Ali, igramo kod kuće - rekao je trener Zvezde Ibon Navaro u najavi meča.
Što se tiče Partizana, "crno-beli" Olimpiju dočekuju dan kasnije.
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