Hrvat uzburkao javnost: Jokić i Dončić su geniji, ali nikad neću priznati da su bolji od Divca ili Dražena
Objasnio je i zašto...
Legendarni jugoslovenski i hrvatski košarkaš, Toni Kukoč, izjavio je da izuzetno ceni današnje evropske zvezde u NBA ligi poput Nikole Jokića i Luke Dončića, ali je poručio da nikada neće prihvatiti tvrdnju da su oni bolji od velikana iz njegove generacije, kao što su Vlade Divac ili Dražen Petrović.
Član Kuće slavnih i trostruki šampion sa Čikago bulsima gostovao je u emisiji „Sport Nedeljom“, gde je analizirao uticaj evropskih igrača na najjaču ligu sveta, napravivši jasnu distinkciju između moderne košarke i ere devedesetih godina.
– U naše vreme reket je bio zaključan, pun masivnih, tradicionalnih centara koji su dominirali u skoku. Danas svi hvale Nikolu Jokića, i to sa punim pravom. On je fenomenalan, košarkaški genije čija me vizija igre apsolutno fascinira. Međutim, Jokić igra u eri u kojoj ne mora svako veče da se suočava sa tri fizički dominantna, defanzivna centra – istakao je Kukoč.
Nekadašnje krilo Bulsa posebno je naglasilo značaj košarkaškog vaspitanja sa ovih prostora.
– Jokić i Dončić poseduju izuzetno visok košarkaški IQ koji potiče iz evropske, balkanske škole osnove. Oni fundamentalne stvari drže u malom prstu i njihovo razumevanje igre je daleko ispred ostatka lige – dodao je Splićanin.
Ipak, Kukoč smatra da se današnji uspesi ne mogu jednostavno porediti sa periodom kada su Evropljani tek krčili put u Americi, posebno uzimajući u obzir napredak sportske medicine, ishrane i oporavka.
– Danas imate Jokića, Dončića, Janisa... U redu, to su MVP igrači, fantastični košarkaši. Ali, ja nikada neću priznati da su današnji igrači bolji od Dražena Petrovića, Dina Rađe, Vlada Divca, Arvidasa Sabonisa ili Šarunasa Marčuljonisa – jasan je bio Kukoč.
Toni Kukoč je tokom bogate karijere odigrao 945 mečeva u regularnom delu NBA lige, a sa Čikago bulsima je od 1996. do 1998. godine osvojio tri šampionska prstena.
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