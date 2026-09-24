Košarka

Hrvat uzburkao javnost: Jokić i Dončić su geniji, ali nikad neću priznati da su bolji od Divca ili Dražena

M.M.

24. 09. 2026. u 10:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Objasnio je i zašto...

Хрват узбуркао јавност: Јокић и Дончић су генији, али никад нећу признати да су бољи од Дивца или Дражена

Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Legendarni jugoslovenski i hrvatski košarkaš, Toni Kukoč, izjavio je da izuzetno ceni današnje evropske zvezde u NBA ligi poput Nikole Jokića i Luke Dončića, ali je poručio da nikada neće prihvatiti tvrdnju da su oni bolji od velikana iz njegove generacije, kao što su Vlade Divac ili Dražen Petrović.

Član Kuće slavnih i trostruki šampion sa Čikago bulsima gostovao je u emisiji „Sport Nedeljom“, gde je analizirao uticaj evropskih igrača na najjaču ligu sveta, napravivši jasnu distinkciju između moderne košarke i ere devedesetih godina.

U naše vreme reket je bio zaključan, pun masivnih, tradicionalnih centara koji su dominirali u skoku. Danas svi hvale Nikolu Jokića, i to sa punim pravom. On je fenomenalan, košarkaški genije čija me vizija igre apsolutno fascinira. Međutim, Jokić igra u eri u kojoj ne mora svako veče da se suočava sa tri fizički dominantna, defanzivna centra – istakao je Kukoč.

Nekadašnje krilo Bulsa posebno je naglasilo značaj košarkaškog vaspitanja sa ovih prostora.

Jokić i Dončić poseduju izuzetno visok košarkaški IQ koji potiče iz evropske, balkanske škole osnove. Oni fundamentalne stvari drže u malom prstu i njihovo razumevanje igre je daleko ispred ostatka lige – dodao je Splićanin.

Ipak, Kukoč smatra da se današnji uspesi ne mogu jednostavno porediti sa periodom kada su Evropljani tek krčili put u Americi, posebno uzimajući u obzir napredak sportske medicine, ishrane i oporavka.

Danas imate Jokića, Dončića, Janisa... U redu, to su MVP igrači, fantastični košarkaši. Ali, ja nikada neću priznati da su današnji igrači bolji od Dražena Petrovića, Dina Rađe, Vlada Divca, Arvidasa Sabonisa ili Šarunasa Marčuljonisa – jasan je bio Kukoč.

Toni Kukoč je tokom bogate karijere odigrao 945 mečeva u regularnom delu NBA lige, a sa Čikago bulsima je od 1996. do 1998. godine osvojio tri šampionska prstena. 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha