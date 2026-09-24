Košarka

Muk u Los Anđelesu! Preminula legenda Lejkersa

М.П.

24. 09. 2026. u 09:50

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TUGA u NBA ligi!

Мук у Лос Анђелесу! Преминула легенда Лејкерса

Foto: Depositphotos / Buurserstraat38

Dugogodišnji službeni spiker Los Anđeles Lejkersa, Lorens Tanter, umro je u sredu, saopštio je klub.

- Sa dubokom tugom delimo vest o smrti kultnog spikera Lejkersa, Lorensa Tantera. Punih 43 godine, El Tijev glas bio je zvučna podloga utakmica Lejkersa u dvorani. Pamtićemo ga kao dragocenog člana porodice Lejkers - objavio je klub u saopštenju podeljenom na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U junu ove godine, 76-godišnji Tanter povukao se sa svoje pozicije pored terena, gde je rukovao mikrofonom u LA još od čuvene “šoutajm ere” 1980-ih.

Tanter je krajem regularnog dela sezone doživeo moždani udar, zbog čega je propustio poslednjih šest utakmica Lejkersa na domaćem terenu, kao i kompletan plej-of.

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