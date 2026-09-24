Muk u Los Anđelesu! Preminula legenda Lejkersa

TUGA u NBA ligi!

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Dugogodišnji službeni spiker Los Anđeles Lejkersa, Lorens Tanter, umro je u sredu, saopštio je klub.

- Sa dubokom tugom delimo vest o smrti kultnog spikera Lejkersa, Lorensa Tantera. Punih 43 godine, El Tijev glas bio je zvučna podloga utakmica Lejkersa u dvorani. Pamtićemo ga kao dragocenog člana porodice Lejkers - objavio je klub u saopštenju podeljenom na društvenim mrežama.

U junu ove godine, 76-godišnji Tanter povukao se sa svoje pozicije pored terena, gde je rukovao mikrofonom u LA još od čuvene “šoutajm ere” 1980-ih.

Tanter je krajem regularnog dela sezone doživeo moždani udar, zbog čega je propustio poslednjih šest utakmica Lejkersa na domaćem terenu, kao i kompletan plej-of.