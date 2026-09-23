Pakao u najavi: Orlovi u istoj grupi sa Hrvatima i Bosancima? Moguće je, evo kad i kako!

Fudbalska reprezentacija Srbije u četrtak počinje takmičenje u Ligi nacija protiv Grčke.

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Meč na stadionu "Rajko Mitić" počinje u 20.45, a osim "orlova" i "helena", u A Diviziji Lige nacija grupa B, nalaze se još Nemačka i Holandija.

"Lale" će na Marakani gostovati tri dana kasnije, dok će izabranici selektora Veljka Paunovića imati poseban motiv da se dokažu u jakoj konkurenciji.

Predvođeni povratnikom u nacionalni tim, iskusnim Dušanom Tadićem, Srbija će imati šta da pokaže u okršajima protiv učesnika prethodnog Mundijala (izuzimajući Grčku).

Dodatnu stimulaciju srpskim fudbalerima daje činjenica da od rezultata u Ligi nacija zavisi i sastav šešira uoči predstojećeg žreba kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine, koje će se održati u Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj.

Upravo u prestonici Irske, Belfastu, biće izvlačenje kuglica, a prema najnovijoj proceni specijalizovane platforme za fudbalsku analitiku "Football Meets Data" naziru se potencijalni sastavi šeširi.

Prema njoj, Srbija bi se našla u drugoj kategoriji. Osim "orlova", u njoj bi mogli da budu Turska, Švajcarska, Austrija, Ukrajina, Švedska, Mađarska, Škotska, Češka i Vels, kao i tzv. Kosovo. To su selekcije sa kojima "orlovi" ne mogu da se susretnu u kvalifikacijama.

Ono što je teže po Paunovićevu četu, jeste fakat da bi Srbija mogla da naleti na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

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Hrvati bi se našli u prvom šeširu, zajedno sa gigantima poput Španije, Francuske, Engleske, Portugala, Nemačke, Italije, Holandije, Belgije, Danske, Norveške i Grčke.

Bosna i Hercegovina bi bila svrstana u treći, gde će prema procenama biti Republika Irska, Rumunija, Severna Irska, Slovenija, Izrael, Severna Makedonija, Slovačka, Albanija, Island i Crna Gora.

Prema trenutnim projekcijama, četvrti šešir čine Finska, Belorusija, Jermenija, Bugarska, Kazahstan, Luksemburg, Kipar, Farska Ostrva, Letonija, Estonija, Moldavija i San Marino, dok se u petom nalaze Azerbejdžan, Malta, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.

Kvalifikacioni ciklus za EURO 2028 trajaće od aprila do novembra 2027. godine, a reprezentacije će biti raspoređene u 12 grupa sa po četiri ili pet učesnika.

Iako su domaćini završnog turnira – Engleska, Republika Irska, Škotska i Vels – već osigurali organizaciju prvenstva, oni će takođe igrati kvalifikacije i biće smešteni u odvojene grupe. Direktno na Evropsko prvenstvo plasiraće se pobednici svih grupa i osam najboljih drugoplasiranih reprezentacija, dok će preostala mesta biti popunjena kroz baraž.

Dakle, lako se može dogoditi da u kvalifikacijama gledamo "bivšu Jugu" u malom.

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