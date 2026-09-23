BRNABIĆ O ŽENAMA I BUDUĆNOSTI SRBIJE: "Sve one predstavljaju jednu ujedinjenu Srbiju"
POTPRESEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić u tehičkom mandatu izjavila je danas da su žene stub svakog društva i da one predstavljaju jedinstvenu i ujedinjenu Srbiju.
- Žene su stub svakog društva i u trenucima kada su žene na najžešćem udaru Studentske liste razgovarali smo o planu i programu i o budućnosti Srbije. Ovde imamo žene sa svojim imenom i prezimenom, različitih karijera, različitih profesija i iskustava, ali sve one predstavljaju jednu jedinstvenu, ujedinjenju Srbiju", rekla je ona.
Kandidatkinja sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Nataša Tasić Knežević rekla je da kada se ruši zemlja, ruši se ceo jedan sistem. Rajka Matović, takođe kandidat sa iste liste, dodala je da je politika koju vodi Aleksandar Vučić jasno vidljiva i merljiva rezultatima.
(Tanjug)
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