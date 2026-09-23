GODIŠNJICA FORMIRANJA HEROJSKE 125. MOTORIZOVANE BRIGADE: Gašić položio venac kod Spomenika braniocima otadžbine

MINISTAR odbrane u tehničkoj vladi Bratislav Gašić položio je danas u Kruševcu venac kod Spomenika braniocima otadžbine 1998–1999. povodom obeležavanja dana osnivanja nekadašnje 125. motorizovane brigade.

Foto: Ministarstvo

Gašić venac je položio u pratnji šefa Kabineta ministra odbrane brigadnog generala Nikole Matovića i komandanta Rasinske brigade potpukovnika Tomice Vasovića.

Foto: Ministarstvo

U svom obraćanju ministar Gašić istakao je da je ime 125. motorizovane brigade trajno upisano u istoriju naše vojske, te da iza tog imena stoje godine teških iskušenja i ljudi koji su u najtežim trenucima izvršavali svoju vojničku dužnost, branili svoju zemlju i za nju podneli veliku žrtvu.

- Posebnu hrabrost pripadnici 125. motorizovane brigade iskazali su u odbrani otadžbine tokom NATO agresije 1999. godine. Na surovom terenu Prokletija, u teškim vremenskim uslovima i pod neprekidnim napadima, pripadnici brigade odlučno su stali u odbranu državne granice. Tamo su, jedni uz druge, bili iskusni oficiri i podoficiri i mladi vojnici koji su tek zakoračili u život. Znali su šta brane. Znali su i kolika može biti cena. I ostali su na svojim položajima – rekao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo

On je istakao da su tokom 78 dana NATO agresije poginula 92 pripadnika ove jedinice, šestorica se vode kao nestala, a nekoliko stotina je bilo ranjeno, naglasivši da su to bili nečiji sinovi, očevi, muževi, braća i prijatelji i da je svaki od njih imao svoj dom, svoje planove i ljude kojima je želeo da se vrati.

Ministar Gašić se, tom prilikom, sa posebnim poštovanjem obratio porodicama poginulih i nestalih pripadnika brigade.

Foto: Ministarstvo

- Bol porodice koja je izgubila svog najmilijeg ništa ne može izbrisati. Iz tog razloga država mora da pamti njihova imena, da čuva dostojanstvo njihove žrtve i da vas ne zaboravi. Za razliku od nekih prošlih vremena, kada naši junaci nisu smeli ni da se spomenu, Srbija danas stoji čvrsto na zemlji, ponosna na svoju slavnu prošlost i na sve one koji su je hrabro branili - rekao je ministar Gašić.

Foto: Ministarstvo

Ministar odbrane, obraćajući se veteranima, istakao je da oni najbolje znaju šta je značilo biti pripadnik te brigade u tim teškim godinama.

- Znate imena ljudi koji su stajali pored vas. Pamtite položaje koje ste zajedno držali, opasnosti kroz koje ste prolazili i saborce koji se sa vama nisu vratili. Vi ste svedoci jednog vremena i čuvari uspomene na svoje saborce. Zato vam danas zahvaljujem i za ono što činite da njihova imena i dela budu sačuvani od zaborava – naglasio je ministar dodavši da je za doprinos odbrani otadžbine 125. motorizovana brigada odlikovana Ordenom narodnog heroja i da to odlikovanje ostaje trajno svedočanstvo o hrabrosti, patriotizmu i požrtvovanju oficira, podoficira i vojnika, koji su u najtežim trenucima, bez straha i oklevanja, stali na branik svoje otadžbine.



Naglasivši da se Vojska Srbije iz dana u dan razvija, jača svoje sposobnosti, usvaja nova znanja i priprema za izazove modernog doba, ministar Gašić ukazao je na to „da svaki mladi vojnik koji danas obuče uniformu treba da zna ko ju je nosio pre njega“. Foto: Ministarstvo

- Svaki oficir koji preuzme komandu treba da zna kakvu su odgovornost nosili oni koji su komandovali onda kada je od jedne odluke mogao da zavisi ljudski život. Tako se čuvaju vojničke tradicije. Tako se gradi vojska koja zna na čemu počiva, koje vrednosti sledi i kakvu odgovornost ima pred svojim narodom i svojom državom - rekao je ministar odbrane.



Tom prilikom, on je istakao da je naša dužnost da se pred Spomenikom braniocima otadžbine poklonimo poginulima, pružimo podršku njihovim porodicama i odamo priznanje preživelima.



- Naša je obaveza da imena uklesana na ovom spomeniku predamo novim pokolenjima. Da znaju ko su bili. Da znaju gde su stajali kada je bilo najteže. Da znaju šta su branili i koliku su cenu za to platili. A pripadnici herojske 125. motorizovane brigade ostavili su nam reči koje najbolje govore o njihovom odnosu prema precima i odgovornosti prema potomcima: „Pretke nismo osramotili. Pokolenja nas se neće stideti.“ U tim rečima je i naša obaveza – naglasio je ministar Gašić.



Ratni komandant herojske 125. motorizovane brigade, general-major u penziji Dragan Živanović pozdravljajući prisutne podsetio je da je pomenuta herojska brigada osnovana na današnji dan pre 45 godina i da je imala veliku zonu odgovornosti, te da su prilikom borbenih dejstava ova i njoj pridodate jedinice dale brojne žrtve, što je povod da se svake godine pripadnici jedinica okupljaju i odaju počast poginulim saborcima izražavajući saučešće i zahvalnost njihovim porodicama.

Vence su položili i načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, predstavnici udruženja veterana, boračkih organizacija i udruženja građana, kao i članovi porodica poginulih boraca.

