Fudbal

Veljko Paunović pozvao igrača Zvezde: Novo ime u reprezentaciji Srbije

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

20. 09. 2026. u 21:59

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SELEKTOR fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, saopštio je pre nekoliko dana spisak za mečeve Lige nacije, ali sad se na njemu našlo novo ime.

Вељко Пауновић позвао играча Звезде: Ново име у репрезентацији Србије

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U pitanju je igrač Crvene zvezde, Vladimir Lučić. Ovu vest je medijima sapštio trener crveno-belih Albert Rijera posle utakmice protiv Radničkog (3:0).

Krilni napadač je za nacionalni tim debitovao 2023. godine protiv SAD, a ove godine nastupao je u prijateljskim mečevima sa Zelenortskim Ostrvima i Meksikom.

Lučić je na početku sezone bio u drugom polanu, ali dolaskom Španca na klupu Zvezde njegov status se promenio. On je od tog trenutka upisao šest nastupa za klub sa "Marakane".

Podsetimo, Srbija u A diviziji Lige nacije prvi meč igra u četvrtak od 20.45 protiv Grčke na stadionu "Rajko Mitić".

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