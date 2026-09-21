Fudbal

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio

Olja Mrkić

21. 09. 2026. u 11:10 >> 11:11

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Fudbaleri Bešiktaša priredili su neprijatno iznenađenje svojim navijačima pošto su se sa gostovanja Amedsporu vratili poraženi, ali utakmicu obeležila koreografija domaćih navijača o kojoj bruji ceo svet

Душан Влаховић гледао једну од најмоћнијих кореографија: Србин наставио голгетерску серију, али Бешикташ ипак изгубио

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Amed Sportif Faaliyetler je ovom pobedom preuzeo vrh tabele.

Pre samog početka susreta, stadionom je dominirao veličanstven vizuelni prikaz. Navijači domaćih razvili su ogromnu koreografiju preko cele tribine uz moćnu poruku na kurdskom i turskom jeziku: „Em hatin: Biz geldik“ (Stigli smo).

Vlahović je nastavio golgetersku seriju i u 55. minutu postigao svoj peti gol na četvrtom meču u ligi, smanjivši u tom trenutku prednost domaćina na 2:1. 

Crno-beli iz Istanbula su verovatno oštećeni i za penal nakon faula nad srpskim reprezentativcem, a susret je obeležio i bizaran detalj kada su se usred igre neočekivano aktivirale prskalice na terenu.

Golove za istorijsku pobedu Amedspora postigli su Orban, Saba i Sojalp, dok je Kokču u 98. minutu sa bele tačke samo ublažio poraz gostiju.

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